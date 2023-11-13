Умерла Председатель Правления Самарского Союза Молодежи Ирина Зверева 

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Самарское областное отделение Союза журналистов России сообщаем о скоропостижной кончине Председателя Правления Самарского Союза Молодежи - Зверевой Ирины Николаевны.

Ирина Николаевна была не только выдающимся лидером, но и человеком, который всегда смотрел на жизнь с позитивной стороны. Она посвятила свою жизнь работе с молодежью, вовлекая ее в социально-полезную деятельность и помогая ей найти свое место в жизни. Ее требовательность всегда сопровождалась добротой и заботой о каждом подрастающем поколении.



Прощание с Ириной Зверевой состоится 14 ноября с 13.00 до 14.00 по адресу ул. Борская, 108, корпус 1, зал 2.





Фото предоставлено Самарским областным отделением Союза журналистов России