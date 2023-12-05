Умерла народная артистка Татьяна Владимирова

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Народная артистка России, актриса московского театра Et Cetera под руководством Александра Калягина Татьяна Владимирова умерла в возрасте 73 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

"Сегодня после тяжелой болезни скончалась народная артистка России ведущая актриса театра Et Cetera Татьяна Владимирова на 74-м году жизни", — рассказали в пресс-службе.

Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. С 1993-го служила в московском театре Et Cetera. Актриса играла в спектаклях "Дядя Ваня", "Лекарь поневоле", "Смуглая леди сонетов", "Дон Кихот". Также она снималась в кино: в фильме Алексея Германа — младшего "Довлатов", сериале Юрия Мороза "Теория вероятности" и других картинах.