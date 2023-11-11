Умерла космонавт Валентина Пономарева, которая была дублером Терешковой

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Космонавт Валентина Пономарева, дублер первой женщины в космосе Валентины Терешковой, скончалась 8 ноября на 91-м году жизни. Об этом 10 ноября сообщила госкорпорация «Роскосмос», пишут "Известия".

«Прощание с Валентиной Пономаревой состоится в субботу, 11 ноября, в 12:00 мск в Доме космонавтов Звездного городка. Ее похоронят на кладбище деревни Леониха», — рассказала пресс-служба.

Пономарева родилась в Москве в 1933 году. Она окончила Московский авиационный институт по специальности инженера-механика жидкостных ракетных двигателей. В 1963 году готовилась по программе первого женского космического полета на космическом корабле «Восток-6», став вторым дублером Терешковой.

Фото: pxhere.com