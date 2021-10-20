Умер заслуженный артист России Виктор Евграфов

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В среду, 20 октября, на 74-м году жизни скончался известный советский и российский актер, заслуженный артист России Виктор Евграфов. Об этом редакции сайта tvsamara.ru сообщили в Союзе кинематографистов.

Звезды советского кино, артиста родом из Куйбышева не стало из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Дата и место прощания с актером станет известна позже.

К слову, Виктора Евграфова неспроста называли "советским Мориарти", он сыграл одну из главных ролей в знаменитой кинокартине "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Примечательно, но изначально его пригласили в ленту в качестве каскадера. Но внутреннее состояние и образ, созданный гримёром, убедили режиссера Игоря Масленникова. Советскую телеверсию приключений английских джентльменов лучшей за всю историю мирового кино назвала сама королева Елизавета II.

Всего в кинокарьере Виктора Евграфова более 30 ролей в качестве не только актера, но и каскадера.