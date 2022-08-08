Умер советский космонавт Анатолий Филипченко

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Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Анатолий Филипченко, который участвовал в 1969 году в первом в мире групповом полете трех космических кораблей, скончался в воскресенье на 95-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Роскосмос".

"В воскресенье, 7 августа 2022 года, на 95-м году жизни скончался участник первого в мире группового полета трех космических кораблей, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Анатолий Филипченко", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" рассказали, что свой первый космический полет Филипченко совершил в октябре 1969 года. В экипаж корабля "Союз-7", командиром которого назначили Филипченко, вошли также Владислав Волков и Виктор Горбатко. Полет длился пять суток. Одновременно в космосе находились корабли "Союз-6" и "Союз-8".

Анатолий Филипченко родился 26 февраля 1928 года в деревне Давыдовка Воронежской области. Был военным летчиком, в 1965 году после подготовки был назначен космонавтом. Второй полет совершил в декабре 1974 года в качестве командира корабля "Союз-16" совершил второй космический полет. После этого работал в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Филипченко награжден двумя медалями "Золотая Звезда" Героя Советского Союза, двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, а также различными орденами и другими госнаградами других стран.

Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин