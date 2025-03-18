Умер народный артист РФ Бедрос Киркоров

154

Об этом 18 марта сообщил его сын Филипп Киркоров, пишут "Известия".

«Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал певец в Telegram-канале.

Представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская сообщила «Известиям», что причиной смерти его отца стала остановка сердца. Дата и место прощания пока неизвестны.

Бедрос Киркоров родился 2 марта 1932 года в городе Варна в Болгарии. К 17 годам он окончил профессионально-техническое училище по специальности «сапожник-модельер». Кроме того, он окончил музыкальное училище.

В 1962 году он приехал в Москву и поступил на второй курс Российского института театрального искусства (ГИТИС) в класс профессора Бориса Покровского. Он стал первым иностранным студентом учреждения, а также первым иностранцем, которого удостоили звания народного артиста России.

В последние годы жизни он активно занимался благотворительной деятельностью.