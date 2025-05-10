Уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко завершили

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Следователи закончили разбираться в обстоятельствах, из-за которых был привлечен бывший начальник ГУ МЧС России по Самарской области.

«Уголовное дело о взятке в особо крупном размере в отношении экс-главы самарского ГУ МЧС генерала Олега Бойко завершено. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах», — написал телеграм-канал ТАСС утром в субботу, 10 мая.

Олега Бойко задержали в Самаре в конце 2023 года. Вместе с ним под подозрением оказались два местных бизнесмена. Им вменяют дачу взяток Олегу Бойко. Следователи считают, что экс-глава МЧС смог незаконно заработать больше 25 миллионов. После задержания всех подозреваемых этапировали в Москву.

В июне 2024 года Олег Бойко признался в получении взяток за покровительство во время подачи очередной апелляционной жалобы на свой арест. В апреле в Самаре начался судебный процесс над одним из бизнесменов, задержанных вместе с бывшим начальником областного управления МЧС. Для этого мужчину этапировали из Москвы, пишет 63.ру.