УФСИН СО с Региональным духовным управлением мусульман заключили соглашение о взаимодействии 

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Документ, в рамках которого будет осуществляться сотрудничество в области обеспечения реализации конституционных прав осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся под стражей, исповедующих ислам, на свободу совести и свободу вероисповедания, их духовно-нравственного просвещения и воспитания, подписали генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов и муфтий Талип Яруллин.

УФСИН на протяжении длительного времени активно взаимодействует с Региональным духовным управлением мусульман. Во всех учреждениях, где имеются мусульманские общины, действуют молельные комнаты. Представители мусульманского духовенства посещают учреждения, совершают богослужения, разъясняют мусульманам духовные ценности ислама.

Как сказал генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов, соглашение о взаимодействии в значительной степени повысит эффективность проводимой совместной работы, направленной на исправление осужденных и формирование у них законопослушного поведения, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области