УФСИН России по Самарской области и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе будут сотрудничать

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Соглашение, касающееся взаимодействия в вопросах защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, подписали генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов и Эдуард Харченко.

Предметом соглашения является защита прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности.

Согласно положениям документа, стороны договорились о взаимном информационном обмене, о совместных посещениях мест принудительного содержания, о внесении в государственные органы совместных предложений по усилению защиты прав предпринимателей, в том числе, связанных с принятием, изменением, дополнением и отменой законов и иных нормативных правовых актов, об участии в заседаниях Общественного совета по защите прав малого и среднего бизнеса.

Соглашение заключено на неопределенный срок и вступило в силу с момента его подписания.