УФНС СО о необходимости задекларировать, полученные в 2021 году доходы

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Налоговые органы Самарской области в настоящее время проводят камеральные налоговые проверки по НДФЛ в отношении физических лиц, получивших в 2021 году доход от продажи или получения в дар не от близких родственников недвижимости, и не задекларировавших такие доходы до 04 мая 2022 года.

По результатам таких «бездекларационных» проверок налоговые органы на основании сведений о сделках продажи (дарения) имущества, полученных от регистрирующих органов самостоятельно рассчитают налог, подлежащий уплате в бюджет, и соответствующие штрафы за не предоставление декларации по форме 3-НДФЛ и не уплату налога в установленные сроки.

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области рекомендует гражданам не дожидаться Акта налоговой проверки, а самостоятельно задекларировать, полученные в 2021 году доходы. В таком случае у налогоплательщика имеется возможность уменьшить полученный доход на расходы, связанные с приобретением проданного имущества, а также на иные налоговые вычеты, предусмотренные налоговым законодательством.

Расчет НДФЛ при отсутствии декларации и документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика, производится налоговым органом с учётом установленного имущественного налогового вычета в размере 1 млн.руб. при продаже жилых объектов недвижимости и 250 тыс.руб. - иного имущества, сообщает пресс-служба УФНС СО.

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