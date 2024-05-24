Наталья Катина провела встречу с Послом Республики Казахстан в России Дауреном Абаевым

80

В Самарской области с официальным визитом находится делегация Республики Казахстан. В четверг, 23 мая 2024 года, рабочую встречу с участниками делегации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики в Российской Федерации Дауреном Абаевым провела и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина. Стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в сферах образования и науки, культуры, туризма, медицины, сельского хозяйства, расширение торгово-экономического взаимодействия.

Самарскую область и Республику Казахстан связывают многолетние добрососедские и партнерские отношения. Республика традиционно входит в первую десятку стран – основных торговых партнеров региона, и по итогам прошлого года уверенно занимает второе место в экспортных поставках Самарской области. Делегация Республики регулярно посещает наш регион. Активно развивается приграничное сотрудничество, налажен обмен бизнес-миссиями.

«Мы очень рады приветствовать вас на нашей гостеприимной самарской земле и выразить благодарность за ваш визит, который в очередной раз подчеркивает наши дружеские отношения, готовность к сотрудничеству, общие взгляды на жизнь. У нас с вами одна история, одни герои, огромное общее прошлое», - отметила руководитель областного Правительства, открывая встречу.

Наталья Катина подчеркнула, что по количеству обучающихся в вузах области иностранных студентов Республика Казахстан занимает первое место среди стран-партнеров Самарской области, и в 2023-24 учебном году в регионе проходят обучение почти две тысячи студентов из Казахстана.

«Мы очень рады, что ваша молодежь выбирает для обучения наши вузы», - отметила она. «Это, в первую очередь, благодаря тому, что между нами нет языкового барьера. Можно спокойно приехать и обучаться в России. Это мост, который нас связывает», - ответил посол.

Стороны акцентировали заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества в экономической и социальной сферах, в реализации новых инвестиционных проектов. Уже в первый день визита казахстанской делегации запланировано подписание меморандума о строительстве на территории Республики филиала самарского предприятия «Продмаш».

Наталья Катина отметила, что регион готов и дальше расширять взаимодействие с Республикой в самых разных направлениях.

И.о. первого вице-губернатора подробно остановилась на возможностях, которые регион предоставляет инвесторам, презентовала технологии, которые могут найти применение в сельскохозяйственной отрасли Республики, рассказала о возможностях медицинского туризма, пригласила гостей принять участие в знаковом для Самарской области мероприятии – Параде Памяти 7 ноября и других культурных и патриотических событиях региона.

На встрече было отмечено, что одним из безусловных плюсов в развитии сотрудничества Самарской области с Республикой Казахстан являются географическое положение и логистические возможности. Регион напрямую граничит с Республикой на территории муниципального района Большечерниговский (пограничный переход Маштаково) и обеспечивает федеральные и региональные связи на пути международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад». Особое внимание участники встречи уделили перспективам сотрудничества, которые открываются с началом движения на новой автодороге «Обход Тольятти» в составе транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

«Мы находимся на пересечении многих логистических путей. В ближайшее время у нас будет открыт отрезок транспортно-логистического коридора «Европа – Западный Китай» с мостом через реку Волга. Это значительно сократит время в пути до Москвы и Санкт-Петербурга, позволит выстраивать новые логистические цепочки», – отметила Наталья Катина.

По словам Посла, в Республике очень рассчитывают на этот инфраструктурный проект.

«Мы в Казахстане с нетерпением ждем начала движения по этой трассе. Мы транспортный коридор «Европа – Западный Китай» уже построили и планируем дальше его расширять», – отметил Даурен Абаев.

«Развитие транспортной системы приведет к существенному расширению ареала инвестиционной активности на наших территориях. А это, в свою очередь, будет способствовать созданию новых промышленных и транспортно-логистических объектов и новых рабочих мест. Мы открыты к сотрудничеству, готовы оказывать всю необходимую поддержку в реализации совместных проектов», – сказала в завершение и.о. председателя областного Правительства.

Фото Ирины Быковой, «Волжская коммуна»