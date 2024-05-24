Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю Дня славянской письменности и культуры

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Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем славянской письменности и культуры! Этот праздник символизирует общность истории, веры, языка и духовно-нравственных ценностей славянских народов. Отмечая его ежегодно, мы тем самым отдаем дань уважения величайшим просветителям древности, святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.

Созданная ими азбука позволила построить самобытную культуру славянских народов, дала мощный импульс развитию образования и просвещения на Руси и в странах восточной Европы.

Сегодня, опираясь на это богатейшее наследие, мы обретаем ту внутреннюю силу и убежденность в своей правоте, которая помогает нам достойно отвечать на современные вызовы и успешно противостоять нападкам на нашу культуру, историю, традиции и духовные основы.

Отрадно, что наш регион становится одним из центров единения славян на основе общих исторических корней, родства культур, схожести идеалов и взглядов на судьбу современного мира. У нас с успехом прошел первый фестиваль оперного искусства «Славянский дом», призванный объединить на берегах нашей красавицы Волги лучшие творческие силы славянских народов. Традиционным стал Международный антифашистский форум «Гитары в строю». Кроме того, Самарская область выбрана в качестве места проведения Международного фестиваля культуры и искусства «Витязь-Фест – Дух славян» – одного из важнейших фестивалей, проводимых в сотрудничестве с Республикой Сербия.

Уверен, что День славянской письменности и культуры в ряду этих ярких, запоминающихся событий и в дальнейшем будет играть ключевую роль в формировании национального самосознания, нравственности, патриотизма граждан славянских стран.

В этот знаменательный день от всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, неубывающих сил в созидательной деятельности на благо нашей Родины – великой России!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров