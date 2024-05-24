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Руководство ГУ МВД СО поздравило с присвоением специальных званий молодых сотрудников органов внутренних дел

24 мая 2024 17:34
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Завершилось мероприятие посещением экспозиции, где руководитель Музея рассказала интересные факты об истории и традициях Самарской полиции.

В торжественной обстановке в Музее истории внутренних дел Самарской области заместитель начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Сергей Басак поздравил молодых сотрудников с присвоением специальных званий и вручил погоны.

«Получение погон – один из самых ярких и запоминающихся моментов жизни сотрудника. Вы – юные, отважные воины правопорядка. Желаю вам успехов в службе и достойно поставить себя в новом коллективе. Став офицерами, вы с новыми силами будете преодолевать сложности, которые могут встать у вас на пути и их вовсе не стоит бояться. Удачи вам и офицерского счастья», – отметил Сергей Александрович.

Завершилось мероприятие посещением экспозиции, где руководитель Музея подполковник милиции в отставке Марина Рачиба рассказала интересные факты об истории и традициях Самарской полиции, о героических подвигах милиционеров и полицейских нашего региона, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара

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