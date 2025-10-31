Я нашел ошибку
Главные новости:
Выставочный проект рассказывает о жизни Куйбышева – от роковых сороковых до 1991 года, когда городу вернули его историческое имя.
Члены Молодежного совета и профсоюза Росреестра СО побывали на выставке «Время ТАСС: Куйбышев – Самара»
Уже 5 ноября они приступят к выполнению своих функций на площадках Самары и Тольятти в полном составе.
Волонтеры региона готовы к старту Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
ADIEMUS – своеобразное произведение известного британского композитора исполняется на языке, придуманном автором, это сочетания звуков-фонемы, ничего не обозначающие.
Премьера в Самарской филармонии: Карл Дженкинс - «ADIEMUS» 
В этом году она пройдет под девизом «В единстве культур — сила народа». 
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки, где за каждым поворотом скрывается новая тайна.
«Ночь искусств»: в САТОБ пройдет концертная программа «Тысяча и одна ночь»
Специалисты сделали вертикальную планировку, выровняли территорию, на поверхность которой уложили плодородный грунт с засевом трав многолетних растений. 
Завершена рекультивация свалки твердых коммунальных отходов возле Жигулевска
В завершение мероприятия всем участникам вручили книгу с автографом автора.
«Т Плюс» презентовала книгу «ЭнергоАрмия» о вкладе энергетиков страны в Великую Победу
Все применяемые вакцины содержат актуальные для эпидсезона 2025-2026 гг. штаммы вирусов гриппа.
1 млн жителей Самарской области прошли иммунизацию от гриппа
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»

31 октября 2025 16:20
89
В этом году она пройдет под девизом «В единстве культур — сила народа». 

Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году она пройдет под девизом «В единстве культур — сила народа». 

Самарская муниципальная информационно-библиотечная система приглашает на свои мероприятия молодежь и взрослых. Так, в Библиотеке № 9 поговорят о современных читателях и литературе, покажут диафильмы и театр теней, откроют фотолабораторию. В Центральной библиотеке имени Н.К. Крупской вас ждёт путешествие в мир народного творчества, спектакль от театра «Грань» и лекция о русском авангарде, а в Библиотеке № 8 вы сможете порисовать, поучаствовать в играх и квестах, а также посетить выставку фотографий Андрея Трифонова. 3 ноября в библиотеке № 21 состоится лекция «Художественный код советского плаката: “Окна ТАСС” в Куйбышеве». (12+)

В Самарской публичной библиотеке 3 ноября откроется выставка картин «Сила цвета», состоится лекция доктора исторических наук Зои Кобозевой «Культура городского гражданства», литературная игра «Поэзия объединяет» и квест «Пушкин». (12+)

Программу для юных жителей Самары подготовили детские библиотеки. 3 ноября в Центральной городской детской библиотеке состоится мастер-класс «Матрешка», литературно-творческое занятие «От понёвы до кокошника» и литературная гостиная «Вовка и кот», 4 ноября – теневое представление «Бумажные куклы», творческие мастер-классы, спектакль «Одни дома» (6+) от Театра для всей семьи «Витражи» и концертная программа «В единстве народа – сила России» от солистов и коллективов Детского музыкального театра «Задумка». В Библиотеке народов Поволжья 3 ноября гостей ждут на занятие, посвященное Дню народного единства, а 4 ноября – на программу «Единый русский слог», где каждый сможет открыть для себя богатство и красоту языка.

Музей Эльдара Рязанова 3 ноября приглашает на бесплатную экскурсию «Было время», рассказывающую об истории дома Маштакова, его архитектуре и владельцах. Ее проведет историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная. 4 ноября в музее студенты Самарского государственного института культуры покажут литературно-музыкальную композицию «Для народа и про народ» (12+). В музее «Самара Космическая», который сейчас располагается в ТЦ «Гудок», в дни акции состоится открытие выставки «Спорт и космос», в Детской картинной галерее пройдут художественные мастер-классы для детей и семей, а в Самарском литературном музее им. М. Горького – программа «Сад расходящихся текстов».

Программа основных мероприятий опубликована на сайте администрации города Самара https://samadm.ru/city_life/noch-iskusstv/. 

 

Фото:   администрация Самары

