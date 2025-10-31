89

Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году она пройдет под девизом «В единстве культур — сила народа».



Самарская муниципальная информационно-библиотечная система приглашает на свои мероприятия молодежь и взрослых. Так, в Библиотеке № 9 поговорят о современных читателях и литературе, покажут диафильмы и театр теней, откроют фотолабораторию. В Центральной библиотеке имени Н.К. Крупской вас ждёт путешествие в мир народного творчества, спектакль от театра «Грань» и лекция о русском авангарде, а в Библиотеке № 8 вы сможете порисовать, поучаствовать в играх и квестах, а также посетить выставку фотографий Андрея Трифонова. 3 ноября в библиотеке № 21 состоится лекция «Художественный код советского плаката: “Окна ТАСС” в Куйбышеве». (12+)



В Самарской публичной библиотеке 3 ноября откроется выставка картин «Сила цвета», состоится лекция доктора исторических наук Зои Кобозевой «Культура городского гражданства», литературная игра «Поэзия объединяет» и квест «Пушкин». (12+)



Программу для юных жителей Самары подготовили детские библиотеки. 3 ноября в Центральной городской детской библиотеке состоится мастер-класс «Матрешка», литературно-творческое занятие «От понёвы до кокошника» и литературная гостиная «Вовка и кот», 4 ноября – теневое представление «Бумажные куклы», творческие мастер-классы, спектакль «Одни дома» (6+) от Театра для всей семьи «Витражи» и концертная программа «В единстве народа – сила России» от солистов и коллективов Детского музыкального театра «Задумка». В Библиотеке народов Поволжья 3 ноября гостей ждут на занятие, посвященное Дню народного единства, а 4 ноября – на программу «Единый русский слог», где каждый сможет открыть для себя богатство и красоту языка.



Музей Эльдара Рязанова 3 ноября приглашает на бесплатную экскурсию «Было время», рассказывающую об истории дома Маштакова, его архитектуре и владельцах. Ее проведет историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная. 4 ноября в музее студенты Самарского государственного института культуры покажут литературно-музыкальную композицию «Для народа и про народ» (12+). В музее «Самара Космическая», который сейчас располагается в ТЦ «Гудок», в дни акции состоится открытие выставки «Спорт и космос», в Детской картинной галерее пройдут художественные мастер-классы для детей и семей, а в Самарском литературном музее им. М. Горького – программа «Сад расходящихся текстов».



Программа основных мероприятий опубликована на сайте администрации города Самара https://samadm.ru/city_life/noch-iskusstv/.

Фото: администрация Самары