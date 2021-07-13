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Ученый объяснил причины нашествия божьих коровок, которое напугало жителей и гостей побережья Кубани

13 июля 2021 19:56
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"Ничего страшного, никого они не съедят."

Нашествие божьих коровок, которое напугало жителей и гостей Анапы и других населенных пунктов на побережье Черного моря, вызвано вспышкой их массового размножения. Вскоре количество насекомых резко сократится и перестанет пугать людей, пишет krasnodarik.ru

Ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н.Северцова РАН, доктор биологических наук Анатолий Захаров объяснил, что раз в десятилетие , у божьих коровок бывают вспышки массового размножения. 

— Ничего страшного, никого они не съедят. Это скоро кончится. Пройдет две недели, и этих божьих коровок не будет. Часть отложит яйца, часть умрет, — цитирует ученого «Москва 24».

Анатолий Захаров выразил сомнения, что божьи коровки кусают отдыхающих, так как их ротовой аппарат не приспособлен для того, чтобы прокусить кожу человека. Вероятно, людей кусает кто-то другой, а они списывают на божьих коровок, предположил ученый.

 

 

Фото:   pixabay

Теги: божьи коровки Кубань нашествие

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