Ученый объяснил причины нашествия божьих коровок, которое напугало жителей и гостей побережья Кубани

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Нашествие божьих коровок, которое напугало жителей и гостей Анапы и других населенных пунктов на побережье Черного моря, вызвано вспышкой их массового размножения. Вскоре количество насекомых резко сократится и перестанет пугать людей, пишет krasnodarik.ru.

Ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н.Северцова РАН, доктор биологических наук Анатолий Захаров объяснил, что раз в десятилетие , у божьих коровок бывают вспышки массового размножения.

— Ничего страшного, никого они не съедят. Это скоро кончится. Пройдет две недели, и этих божьих коровок не будет. Часть отложит яйца, часть умрет, — цитирует ученого «Москва 24».

Анатолий Захаров выразил сомнения, что божьи коровки кусают отдыхающих, так как их ротовой аппарат не приспособлен для того, чтобы прокусить кожу человека. Вероятно, людей кусает кто-то другой, а они списывают на божьих коровок, предположил ученый.

Фото: pixabay