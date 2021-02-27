Ученые выявили неожиданный эффект от употребления яблок

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Ученые выяснили, как употребление яблок влияет на развитие памяти у человека, передает РИА Новости. Исследование было опубликовано в журнале Stem Cell Reports.

Специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний провели исследование на мышах.

Они культивировали стволовые клетки из мозга взрослых мышей, а затем добавили в них кверцетин или 2-гидроксибензойную кислоту – фитонутриенты, содержащиеся в яблоках.

Согласно результатам исследования, высокая концентрация фитонутриентов в яблоках стимулируют нейрогенез – процесс образования новых нейронов.

"Такие фитонутриенты, как ресвератрол и эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), могут оказывать положительное влияние на различные органы, включая мозг", - отметили ученые.

По словам исследователей, полученный эффект был сопоставим с эффектом от физических упражнений, которые, как известно, способствуют образованию новых нейронов.

Фото: pixabay