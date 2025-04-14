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Ученые РАН: вероятность магнитного шторма в ближайшие дни — 70%

14 апреля 2025 09:22
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Ученые РАН: вероятность магнитного шторма в ближайшие дни — 70%

Активность на Солнце продолжают набирать обороты, приближая магнитную бурю. Ученые прогнозируют всплеск геомагнитной активности уже в ближайшие дни. О том, когда ждать ближайшую магнитную бурю — в материале URA.RU.

По данным ученых Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, активность на Солнце продолжает набирать обороты. Текущий индекс солнечной активности оценивается в 7.7 баллов из 10. Уровень резко подскочил после дни, когда ученые зафиксировали солнечную вспышку среднего класса М. При этом ученые подчеркивают, что на звезде наконец-то распались корональные дыры, которые приводили к геомагнитным возмущениям с января по март.

По прогнозам ученых, во вторник 16 апреля, с большой вероятностью, магнитосфера Земли останется спокойной. Геомагнитная активность не превысит «зеленых» значений с вероятностью 49%. Возможность слабого возмущения магнитосферы — 30%, а шанс магнитной бури — всего 21%.

Однако уже на следующие сутки ситуация кардинально изменится. Вечером 16 апреля на Землю обрушится геомагнитный шторм. Ученые ожидают магнитную бурю примерно в 17 часов по московскому времени. Уровень возмущенности магнитосферы подскочит до «красных» значений в 6 баллов по Кр-индексу, что указывает на среднюю магнитную бурю. Вероятность шторма — 70%

После сильной геомагнитной активности 16 апреля ученые прогнозируют еще несколько магнитных бурь в течение месяца. Активность магнитосферы Земли поднимется до «красных» значений 22 и 24 апреля, а также 2, 5, 6 и 7 мая. В остальные дни ученые прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку. Однако все может измениться буквально за несколько дней, поэтому метеозависимым людям лучше проверять прогноз на ближайшие сутки.

Врачи подсчитали, что примерно 20-30% населения Земли страдают от геомагнитных возмущений. Чаще всего на головную боль, слабость и потерю концентрации внимания жалуются люди после 50 лет, страдающие от хронических заболеваний, проблем с сердцем и давлением.

Несмотря на распространенность проблемы, ученые так и не придумали лекарство от метеозависимости. Однако способ улучшить свое самочувствие все-таки есть. Для этого необходимо наладить свой образ жизни, нормализовать режим сна, начать правильно питаться, отказаться от вредных привычек и хотя бы иногда заниматься спортом.

Здоровый образ жизни помогает организму оставаться в тонусе и легче переносить любые внешние изменения, включая магнитные бури. Но если все вышеперечисленное не решило проблему, и магнитные бури по-прежнему не дают спокойно жить, то лучше обратиться в больницу и пройти обследование. Дело в том, что метеозависимость может указывать на хроническое заболевание, о котором человек еще не подозревает.

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