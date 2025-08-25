Я нашел ошибку
Главные новости:
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
Ученица Детской школы искусств Сызрани Серафима Хлопушина — победитель конкурса детских инициатив

25 августа 2025 12:20
178
В финал она вышла с медиапроектом «Культурный код Победы».

На Международном детском культурном форуме в рамках конкурса детских инициатив в сфере культуры и искусства «Культурный бренд региона глазами молодёжи» молодые авторы представили свои идеи перед видными деятелями культуры — кураторами форума.

По итогам выступлений жюри под председательством Ольги Любимовой, министра культуры РФ четыре проекта финалистов, работы из Тюменской, Омской, Самарской областей и Республики Крым, стали победителями конкурса. Победившие проекты получат финансовую поддержку Минкультуры России для реализации своих инициатив.

Самарскую область на этом конкурсе представляла Серафима Хлопушина, ученица Детской школы искусств № 3 городского округа Сызрань. В финал она вышла с медиапроектом «Культурный код Победы» и одержала победу. В рамках проекта будет создана серия видеороликов, которые позволят привлечь внимание современной молодежи к истории Победы.

«Все летние каникулы мы трудились над этим проектом, прошли много этапов. Спасибо всем, кто был рядом со мной! Конечно, команда профессионалов форума помогла в доработке и представлении проекта: режиссёр, сценарист, дизайнер. Я очень рада войти в четвёрку лучших со всей страны. Впереди предстоит большая работа по реализации проекта, а значит, будут новые открытия, знакомства и впечатления»,— поделилась Серафима.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Сызрань

Весь список