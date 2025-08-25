Ученица Детской школы искусств Сызрани Серафима Хлопушина — победитель конкурса детских инициатив

178

На Международном детском культурном форуме в рамках конкурса детских инициатив в сфере культуры и искусства «Культурный бренд региона глазами молодёжи» молодые авторы представили свои идеи перед видными деятелями культуры — кураторами форума.

По итогам выступлений жюри под председательством Ольги Любимовой, министра культуры РФ четыре проекта финалистов, работы из Тюменской, Омской, Самарской областей и Республики Крым, стали победителями конкурса. Победившие проекты получат финансовую поддержку Минкультуры России для реализации своих инициатив.

Самарскую область на этом конкурсе представляла Серафима Хлопушина, ученица Детской школы искусств № 3 городского округа Сызрань. В финал она вышла с медиапроектом «Культурный код Победы» и одержала победу. В рамках проекта будет создана серия видеороликов, которые позволят привлечь внимание современной молодежи к истории Победы.

«Все летние каникулы мы трудились над этим проектом, прошли много этапов. Спасибо всем, кто был рядом со мной! Конечно, команда профессионалов форума помогла в доработке и представлении проекта: режиссёр, сценарист, дизайнер. Я очень рада войти в четвёрку лучших со всей страны. Впереди предстоит большая работа по реализации проекта, а значит, будут новые открытия, знакомства и впечатления»,— поделилась Серафима.

Фото: минкульт СО