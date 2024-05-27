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Учащимся напомнили основные правила противостояния кибермошенничеству

27 мая 2024 13:23
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Учащимся напомнили основные правила противостояния кибермошенничеству

В Самарской области сотрудники полиции совместно с общественниками на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на профилактику мошенничества, уделяя особое внимание мошенничеству в сети Интернет.

Так, в стенах регионального главка полицейские и представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Елена Ефремова провели для студентов 3 курса СГЭУ лекцию по информационной безопасности.

В ходе мероприятия сотрудники полиции разъяснили основные схемы обмана, которые используют мошенники, особое внимание уделив бесконтактному мошенничеству, совершаемому с использованием сотовой связи.

Собравшимся напомнили, что существует и другая схема обмана при покупке товаров через Интернет: многие виды мошенничества принимают форму рекламы и аукционов или поддельных сайтов.

Затрагивая тему социальных сетей, с учащимися обсудили тему, когда за вполне безобидными объявлениями о работе могут скрываться преступники, подобным образом создающие курьерскую сеть для распространения наркотиков, напомнив об уголовной ответственности за подобного рода деяния.

Елена Ефремова, в свою очередь, порекомендовала студентам постоянно напоминать своим пожилым родственникам о существующий схемах обмана и рекомендовала в случае подозрительного звонка или сообщения незамедлительно вешать трубку.

Елена Александровна отметила: «Нужно обязательно помнить об основных правилах безопасности в сети Интернет, быть осторожными при общении с незнакомцами, никому не разглашать свои личные данные, пароли и коды из смс».

Завершая встречу, сотрудники полиции и представитель Совета еще раз призвали собравшихся быть бдительными в социальных сетях и сети Интернет.

Студенты поблагодарили организаторов за важное и полезное мероприятие.

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