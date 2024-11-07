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Учащиеся 12 общеобразовательных школ Самары вступили в ряды дружин юных пожарных

7 ноября 2024 18:10
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В завершение официальной части ребята посетили выставку пожарно-спасательной техники.

Сегодня в Учебном центре федеральной противопожарной службы состоялось торжественное мероприятие, посвященное 87 годовщине образования Пожарно-спасательного спорта России (далее - ПСС), в рамках которого учащиеся 12 общеобразовательных школ Самары вступили в ряды дружин юных пожарных.

Руководством регионального управления МЧС России по Самарской области и Самарского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества были вручены удостоверения юных пожарных самарским школьникам, а также благодарственные письма ветеранам пожарно-спасательного спорта и команде-победительнице межрегиональных соревнований 2024 года.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Сергей Аникин поблагодарил ветеранов и членов сборной команды за вклад в развитие пожарно-спасательного спорта региона и поздравил школьников с вступлением в дружины юных пожарных.

«Развитие пожарно-спасательного спорта способствует повышению профессионального уровня пожарных и спасателей, позволяет эффективно и с высоким качеством отрабатывать современные технологии спасения людей, обмениваться полученными знаниями и опытом. Ведь борьба за секунды в ходе соревнований - это борьба за человеческие жизни в повседневной деятельности сотрудников МЧС России», - отметил начальник Главного управления.

В завершение официальной части ребята посетили выставку пожарно-спасательной техники. Сотрудники чрезвычайного ведомства рассказали юным пожарным об оснащении спецавтомобилей и оборудовании, применяемом огнеборцами при тушении пожаров. Каждый желающий мог сфотографироваться в кабине пожарной машины, на квадроцикле и мотоцикле, узнать о работе беспилотных авиационных систем, стоящих на вооружении МЧС России.

Кроме этого, юным самарцам были продемонстрированы такие элементы эстафеты пожарно-спасательного спорта, как «Подъем по штурмовой лестнице в окно 2 этажа учебной башни» и «Тушение противня с помощью огнетушителя», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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