У жительницы села Преображенка на подворье живут только породистые куры, утки, гуси, индюки

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Каждый день Нины Мотковой из Преображенки Волжского района начинается в половине пятого утра. Чашка горячего кофе, а потом по расписанию встреча с любимыми птицами. На подворье у нее дружно живут куры, утки, гуси, индюки. Всех надо накормить, напоить и со всеми поговорить.



– Птиц я своих очень люблю. Балую как могу. Каждое утро готовлю для них специальный завтрак – варю им зерновые и смешиваю с разными овощами. Раз в неделю покупаю им рыбу полакомиться, в ней много полезного для них фосфора, регулярно даю витамин Д, раз в месяц пою травяными чаями – из крапивы или полыни, например, для профилактики от всяких паразитов, – с удовольствием рассказывает хозяйка подворья. – Мне нравится ими любоваться, поэтому я держу только породистых птиц. Поболтать мы с ними любим.



Нина Моткова всю жизнь прожила в городе, но родом из деревни и всегда с теплом вспоминала бабушкин двор, полный птицы и скотины. Вот и сама, как только незадолго до пенсии переехала из Самары в Преображенку, первым делом стала заселять свой двор живностью. Сначала завела кур, потом остальных пернатых. Иногда их количество достигает 300 голов. И на всех у хозяйки хватает сил и энергии. Помимо птиц Нина Моткова держит козочек и кроликов, но это уже другая, не пернатая, история.

Фото: пресс-служба правительства СО