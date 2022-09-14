У жителей Самарской области стало еще больше возможностей для добрых дел

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Что-то новое – это возрожденное старое. Стать современным «Тимуровцем», героем повести русского писателя может каждый. Главное - желание.



Принести продукты, научить танцевать, помочь с трудоустройством, ремонтом и не только. Это лишь несколько примеров из огромного списка добрых дел.

В России появился сервис по взаимопомощи «Добро. Взаимно». Он действует на платформе VK Mini Apps.

Среди пользователей те, кто готов безвозмездно оказывать услуги и те, кто в них нуждается. С помощью сервиса люди могут найти друг друга.

Чтобы вступить в сообщество, потребуется скачать приложение и заполнить анкету.



Расскажите, какими возможностями вы готовы делиться с людьми или какая помощь нужна вам.

Подходящие предложения и запросы сервис подберет автоматически.



«Я хореограф. По окончании учебы решила создать свой танцевальный коллектив. Обучать танцам детей и взрослых. – рассказывает хореограф Екатерина Шипилова. - И вот, наконец-то удалось найти помещение для занятий. Но его необходимо было отремонтировать. Пока подсчитывала расходы, подала заявку на сервис взаимопомощи. Уже на следующий день нашлось немало добрых людей, готовых помочь с материалами, доставкой. Они помогли оштукатурить и покрасить стены, установить зеркала и навести уют. Теперь у меня стало еще больше друзей, а моя мечта стала реальностью».

Запрашивать и оказывать услуги можно в 12 различных категориях (спорт, ремонт, бытовые услуги, дети, помощь пожилым, уход за животными, обучение, IT, доставка, няни и сиделки, консультации, здоровье.

Основная цель — развить культуру взаимопомощи среди россиян.