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У жителей Самарской области стало еще больше возможностей для добрых дел

14 сентября 2022 11:45
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У жителей Самарской области стало еще больше возможностей для добрых дел

Что-то новое – это возрожденное старое. Стать современным «Тимуровцем», героем повести русского писателя может каждый. Главное - желание.


Принести продукты, научить танцевать, помочь с трудоустройством, ремонтом и не только. Это лишь несколько примеров из огромного списка добрых дел. 
В России появился сервис по взаимопомощи «Добро. Взаимно». Он действует на платформе VK Mini Apps. 
Среди пользователей те, кто готов безвозмездно оказывать услуги и те, кто в них нуждается. С помощью сервиса люди могут найти друг друга.
Чтобы вступить в сообщество, потребуется скачать приложение и заполнить анкету. 


Расскажите, какими возможностями вы готовы делиться с людьми или какая помощь нужна вам.
Подходящие предложения и запросы сервис подберет автоматически.


«Я хореограф. По окончании учебы решила создать свой танцевальный коллектив. Обучать танцам детей и взрослых.  – рассказывает хореограф Екатерина Шипилова. - И вот, наконец-то удалось найти помещение для занятий. Но его необходимо было отремонтировать. Пока подсчитывала расходы, подала заявку на сервис взаимопомощи. Уже на следующий день нашлось немало добрых людей, готовых помочь с материалами, доставкой. Они помогли оштукатурить и покрасить стены, установить зеркала и навести уют. Теперь у меня стало еще больше друзей, а моя мечта стала реальностью».
Запрашивать и оказывать услуги можно в 12 различных категориях (спорт, ремонт, бытовые услуги, дети, помощь пожилым, уход за животными, обучение, IT, доставка, няни и сиделки, консультации, здоровье.
Основная цель  — развить культуру взаимопомощи среди россиян.

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