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У православных верующих всего мира наступила Великая или Страстная пятница – самый скорбный день церковного календаря, когда принято вспоминать крестные страдания и смерть Иисуса Христа.

В соответствии с древнерусской традицией в этот день в храмах совершается поклонение плащанице, которую выносят в центр зала, оставляют там в окружении белых цветов, читают над ней Евангелие и исполняют погребальные песнопения.

Поклонение плащанице длится до позднего вечера субботы, и за несколько минут до пасхального крестного хода ее вносят обратно в алтарь.

В Страстную пятницу пост особенно строгий. Можно есть только хлеб и пить воду