Я нашел ошибку
Главные новости:
Туман и гололед.
ГИБДД СО просит участников движения быть осторожными на дорогах
Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером Германии
Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером Германии
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Более тысячи предпринимателей Самарского региона заявили об участии в «Форуме без границ»
Более тысячи предпринимателей Самарского региона заявили об участии в «Форуме без границ»
В Тольятти пешеход попал под машину, переходя дорогу на желтый
В Тольятти пешеход попал под машину, переходя дорогу на желтый
Самарские двигатели обеспечили запуск корабля с космическими туристами на МКС
Самарские двигатели обеспечили запуск корабля с космическими туристами на МКС
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
0.47
EUR 83.71
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

У мэрии Самары просят назад участок под школу на территории бывшего ЗИМа

8 декабря 2021 10:30
209
У мэрии Самары просят назад участок под школу на территории бывшего ЗИМа

В самарский арбитраж поступил иск к мэрии Самары, который касается строительства школы на территории бывшего завода имени Масленникова (ЗИМ).

Заявление подало ООО «Центр». Фирма просит суд отменить передачу земельного участка, на котором в будущем планировалось возведение школы, в собственность мэрии.

Компания передала эту территорию по договору пожертвования 27 июня 2017 года.

— Судебное заседание по этому делу назначено на вторую половину декабря, — сообщили в ответе на запрос 63.RU в правовом департаменте администрации Самары.

С чем связано стремление ООО «Центр» назад забрать участок, пока неясно.

Обсуждение строительства школы на территории бывшего ЗИМа ведут с 2018 года. Как сообщали в городской администрации, проект уже разработали. Школа будет располагаться на земельном участке площадью 25 912 квадратных метров за ЖК «Галактика» и КРЦ «Звезда». В ней смогут учиться до 1500 человек с 1-го по 11-й класс.

Кроме школы, на месте бывшего ЗИМа построят жилой микрорайон, дорогу. Об этом подробно рассказывал один из владельцев территории Владимир Аветисян.

Собственники территории постепенно расчищают участки для застройки.

Рекультивацию земли после опасных производств проведут непосредственно перед строительством каждого объекта, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
8 декабря 2021  13:51
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
88
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
8 декабря 2021  13:47
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
93
Более тысячи предпринимателей Самарского региона заявили об участии в «Форуме без границ»
8 декабря 2021  13:37
Более тысячи предпринимателей Самарского региона заявили об участии в «Форуме без границ»
90
Международный молодежный форум российских соотечественников вошел в число победителей Russian Event Awards
8 декабря 2021  12:58
Международный молодежный форум российских соотечественников вошел в число победителей Russian Event Awards
122
Самарцам со следующего года придется больше платить за капитальный ремонт
8 декабря 2021  10:14
Самарцам со следующего года придется больше платить за капитальный ремонт
183
Весь список