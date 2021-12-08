У мэрии Самары просят назад участок под школу на территории бывшего ЗИМа

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В самарский арбитраж поступил иск к мэрии Самары, который касается строительства школы на территории бывшего завода имени Масленникова (ЗИМ).

Заявление подало ООО «Центр». Фирма просит суд отменить передачу земельного участка, на котором в будущем планировалось возведение школы, в собственность мэрии.

Компания передала эту территорию по договору пожертвования 27 июня 2017 года.

— Судебное заседание по этому делу назначено на вторую половину декабря, — сообщили в ответе на запрос 63.RU в правовом департаменте администрации Самары.

С чем связано стремление ООО «Центр» назад забрать участок, пока неясно.

Обсуждение строительства школы на территории бывшего ЗИМа ведут с 2018 года. Как сообщали в городской администрации, проект уже разработали. Школа будет располагаться на земельном участке площадью 25 912 квадратных метров за ЖК «Галактика» и КРЦ «Звезда». В ней смогут учиться до 1500 человек с 1-го по 11-й класс.

Кроме школы, на месте бывшего ЗИМа построят жилой микрорайон, дорогу. Об этом подробно рассказывал один из владельцев территории Владимир Аветисян.

Собственники территории постепенно расчищают участки для застройки.

Рекультивацию земли после опасных производств проведут непосредственно перед строительством каждого объекта, пишет 63.ру.