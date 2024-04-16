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У большинства самарцев есть локальные шутки и мемы на работе

16 апреля 2024 09:50
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У большинства самарцев есть локальные шутки и мемы на работе

Авито Работа провела опрос более 8 000 работающих россиян и спросила их о том, насколько распространен юмор в их коммуникациях на работе. Аналитики выяснили, что большинство россиян обмениваются шутками и мемами с коллегами. Из них 34% делают это регулярно, 32% — иногда, а 17% россиян обмениваются шутками и мемами только в редких случаях или только с некоторыми коллегами. При этом у 83% респондентов из тех, кто шутит с коллегами, есть «внутренние» шутки и мемы на работе. Ранее Авито Работа выяснила, что половина россиян использует эмодзи в рабочих переписках.

Чаще всего регулярно обмениваются шутками с коллегами представители туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (43%), административные работники (42%), специалисты фитнеса и салонов красоты (40%).

Почти половина (48%) опрошенных считают, что юмор на работе способствует улучшению рабочей атмосферы и повышению командного духа. 28% россиян тоже поддерживают использование шуток и мемов, но считают, что юмор на работе должен быть умеренным и использоваться в подходящих ситуациях. Положительное мнение об использовании шуток и мемов на работе чаще всего разделяют молодые работники от 25 до 34 лет (81%), специалисты туризма и гостинично-ресторанной сферы (83%), административные работники (82%).

14% относятся к рабочему юмору нейтрально и считают, что он никак не влияет на рабочий процесс, а 10% относятся негативно, полагая, что юмор на работе может быть уместен в очень редких случаях (5% опрошенных) или что шутки и мемы могут отвлекать от работы и создавать непрофессиональную обстановку (5% респондентов). Негативное мнение о юморе на работе чуть чаще распространено у респондентов в возрасте от 55 до 64 лет (15%) и от 65 лет (13%).

«В общей сложности 76% россиян положительно относятся к юмору на работе. Несмотря на то, что многие руководители до сих пор видят в рабочем юморе угрозу эффективности, работодателям важно не препятствовать и даже поощрять такой юмор — это разряжает обстановку, выстраивает доверительные отношения в коллективе и повышает продуктивность сотрудников», комментирует Александра Остановская, директор по управлению персоналом вертикалей Авито.

Из тех россиян, кто обменивается шутками с коллегами, 42% сообщили, что у них есть собственные выражения или шутки, которые понимают только они, 18% адаптируют под себя популярные мемы или создают собственные, у 13% есть видео со смешными совместными моментами, а у 10% работающих россиян есть стикерпаки, посвященные коллегам или рабочим ситуациям. Еще у 9% россиян пока нет локальных мемов, но они планируют их создать, а 13% опрошенных не хотели бы иметь на работе внутренних шуток и мемов.

Фото: pxhere.com

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