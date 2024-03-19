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У 79% жителей Самары есть комнатные растения

19 марта 2024 11:06
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У 79% жителей Самары есть комнатные растения

За год продажи горшечных комнатных растений на Авито в Самаре выросли на 26%. Лидерами по продажам стали кулинарные травы — розмарин (+192%) и базилик (+88%). Аналитики Авито провели опрос и выяснили, зачем людям такое хобби, какие виды растений у них уже стоят на подоконниках и чем отличаются пристрастия у респондентов разных возрастов.

Со времени пандемии наблюдается тренд на озеленение помещений, который привлекает все больше поклонников, особенно среди молодежи. Исследование показало, что в 2024 году большинство жителей Самары (81%) держат дома комнатные растения. При этом именно цветущие виды наиболее популярны среди респондентов от 45 лет. Согласно итогам опроса, 6 из 10 респондентов старше 45 выращивают дома орхидеи, спатифиллумы, розы или другие подобные цветы. А вот среди участников опроса от 18 до 24 лет любителей такого вида «зеленых» меньше, но все равно доля существенная — 51%.

К слову, среди молодежи больше поклонников более экзотичных видов. Например, 18% респондентов от 18 до 24 лет выращивают дома мхи и бонсаи. А вот у таких растений, как горшечная пальма, одинаковое количество поклонников среди людей всех возрастов — подобное растение есть у каждого пятого респондента.

В основном их заводят для создания уютной атмосферы в доме — эту причину назвали 61% опрошенных жителей Самары. 54% участников опроса также сказали, что держат флору из эстетических соображений: для украшения интерьера.   53% ответили, что завели цветы для улучшения микроклимата и качества воздуха в помещении. Еще 44% завели цветы у себя дома, чтобы получать радость и удовольствие от ухода за ними. А 11% выращивают лечебные или кулинарные травы, чтобы использовать их по назначению. Чаще всего этим занимаются респонденты в возрасте от 18 до 24 лет и старше 65 лет.

Вместе с тем, некоторые жители Самары признались, что содержат цветы дома не по своей инициативе — кому-то их отдали родственники или подарили близкие. Также респонденты отвечали, что дома есть растения, потому что они нравятся матери или жене.

Судя по итогам опроса, количество цветов с годами увеличивается. Так, у респондентов до 34 лет, как правило, дома до 5 цветов, а коллекцией из более чем 6 растений могут похвастаться люди старше 45.

Но есть и те, кто со временем отказывается от содержания растений. Одна из причин — домашние питомцы, которые охотятся на зеленые листья. Почти каждый второй респондент до 24 лет жалуется, что не может найти времени на уход за цветами, 12% отказываются от домашней флоры из-за аллергии.

Многие россияне отдают цветы знакомым или продают на ресейл-платформах, поэтому на таких площадках можно найти хорошие предложение по выгодным ценам. Так, например, на Авито значительнее всего увеличились продажи розмарина (+192%), в среднем один такой цветок можно было купить за 250 рублей. На 88% выросли продажи тимьяна, средняя цена — 190 рублей. Также в топ-3 вошли фикусы (+72%), в среднем его покупали за 1020 рублей. Топ-5 закрывают кротоны и монстеры — продажи увеличились на 72% и 54% соответственно, стоили такие растения в среднем по 820 и 900 рублей.

Большинство опрошенных (68%) планируют только расширять коллекцию растений. А 16% и вовсе собираются создать вертикальный сад или комнатный оазис.

Теги: Опрос

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