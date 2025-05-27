Туристический поезд «Жигулевские выходные» привез в Самарскую область туристов из Москвы

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Туристический поезд «Жигулевские выходные» привез в Самарскую область более 200 туристов из Москвы. За два дня гости региона посетили сразу три города, расположенные на Волге, а также туристам были предложены три программы.

В рамках поездки путешественники узнали, как Жигулёвское море получило свое название, посетили замок Гарибальди, попробовали пирог с бещевской вишней и отправились на прогулку по Волге. Для гостей круиз стал гастрономическим: в маршруты организованных экскурсий было включено посещение сыроварни, фермерского хозяйства, обед с шихобаловской ухой и другими блюдами.



«Наши гости из Москвы смогли увидеть основные локации нашего региона, посетили основные города и, конечно же, увидели большое количество культурных, исторических и природных достопримечательностей. Данный туристический маршрут впервые был апробирован в прошлом году. Показал очень положительный результат, положительные отзывы. Вместе с компанией «Российские железные дороги» в течение этого туристического сезона мы встретим еще шесть круизов «Жигулёвские выходные», которые познакомят путешественников со всей страны с нашей Самарской областью», – рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.



«Давно приглядываемся к такому формату путешествий, особенно когда посещаем незнакомые места. Именно поэтому маршрут «Сызрань–Тольятти–Самара» показался нам отличным выбором: увидеть что-то необычное и интересное, плюс путешествовать комфортно», – поделился впечатлениями один из туристов, прибывших в Самарскую область на туристическом поезде «Жигулёвские выходные».

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев отмечал, что в регионе для развития туризма уже есть необходимое наполнение: богатейшая история, красивейшая природа.

Фото: Министерство туризма Самарской области