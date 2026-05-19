Рособрнадзор перечислил нарушения, за которые удалят с ЕГЭ-2026

Рособрнадзор определил перечень нарушений, за которые участников ЕГЭ-2026 могут удалить из пункта проведения экзамена.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из методических рекомендаций ведомства, поводами для удаления станут несамостоятельное выполнение заданий, общение с другими сдающими в аудитории, а также наличие при себе средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и письменных заметок.

Удалят и за попытку вынести из аудитории или сфотографировать черновики и экзаменационные материалы.

Запрет действует для всех, кто находится в пункте проведения экзамена. Им нельзя передавать шпаргалки, средства связи и любую технику. Нарушение этого требования также влечёт удаление.

Акт об удалении составляется в двух экземплярах в присутствии члена Государственной экзаменационной комиссии, руководителя пункта, организатора и общественного наблюдателя. Первый экземпляр выдаётся нарушителю, второй в тот же день направляется в ГЭК.