Туман в Самарской области: Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость соблюдения повышенных мер безопасности на дорогах

256

В связи с неблагоприятными погодными условиями, связанными с перепадами температуры воздуха и туманом, Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость соблюдения повышенных мер безопасности на дорогах.

Полицейские настоятельно рекомендуют:

- соблюдать скоростной режим, соответствующий текущим погодным условиям;

- поддерживать увеличенную дистанцию до движущихся впереди транспортных средств;

- избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения;

- обеспечить постоянное использование внешних световых приборов транспортного средства;

- при движении в условиях плохой видимости включить противотуманные фары;

- в случаях сильного тумана максимально снизить скорость движения и использовать огни аварийной сигнализации.

Госавтоинспекция напоминает, что неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения является основополагающим фактором безопасности на дорогах. Будьте внимательны и осторожны при управлении транспортными средствами в сложных погодных условиях!