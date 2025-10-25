Я нашел ошибку
Каждый восьмой россиянин сталкивался со взломом соцсетей
Каждый восьмой россиянин сталкивался со взломом соцсетей
Самарцев просят правильно парковать машины
Самарцев просят правильно парковать машины
Совфед предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Совфед предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
В России с 26 октября вводится уголовная ответственность для иноагентов
В России с 26 октября вводится уголовная ответственность для иноагентов
В Самаре жильцы дома пожаловались на подрядчика, разобравшего крышу
В Самаре жильцы дома пожаловались на подрядчика, разобравшего крышу
В Самаре на площади Революции столкнулись автомобиль дорожной службы и автобус с пассажирами
В Самаре на площади Революции столкнулись автомобиль дорожной службы и автобус с пассажирами
Губернатор Вячеслав Федорищев посетил с супругой выставку "Бурлаки на Волге" в Самаре
Губернатор Вячеслав Федорищев посетил с супругой выставку "Бурлаки на Волге" в Самаре
Россияне рассказали, какие заведения хотят иметь у дома
Россияне рассказали, какие заведения хотят иметь у дома
Туман в Самарской области: Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость соблюдения повышенных мер безопасности на дорогах

25 октября 2025 17:51
256
Туман в Самарской области: Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость соблюдения повышенных мер безопасности на дорогах

В связи с неблагоприятными погодными условиями, связанными с перепадами температуры воздуха и туманом, Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость соблюдения повышенных мер безопасности на дорогах.

Полицейские настоятельно рекомендуют:

- соблюдать скоростной режим, соответствующий текущим погодным условиям;

- поддерживать увеличенную дистанцию до движущихся впереди транспортных средств;

- избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения;

- обеспечить постоянное использование внешних световых приборов транспортного средства;

- при движении в условиях плохой видимости  включить противотуманные фары;

- в случаях сильного тумана максимально снизить скорость движения и использовать огни аварийной сигнализации.

Госавтоинспекция напоминает, что неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения является основополагающим фактором безопасности на дорогах. Будьте внимательны и осторожны при управлении транспортными средствами в сложных погодных условиях!

