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«Центр поиска пропавших людей Самарской области» и «ЛизаАлерт» региона проведут день открытых дверей

29 августа 2023 13:09
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В ходе мероприятия все желающие смогут познакомиться со структурой отряда, основными правилами проведения поисковых работ.

30 августа в Доме Офицеров Cамарского гарнизона имени К. Е. Ворошилова (г. Самара, ул. Шостаковича, д.7) Автономная некоммерческая организация «Центр поиска пропавших людей Самарской области» и добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Самарской области проведут день открытых дверей.

В ходе мероприятия все желающие смогут познакомиться со структурой отряда, основными правилами проведения поисковых работ, отработка новыми и действующими поисковиками методик поиска пропавших людей в городской среде. Также предусмотрена работа тематических обучающих площадок, тренировочный поиск для отработки изученных методик, презентация проектов АНО «ЦППЛ СО», победивших и участвующих в конкурсе лучших региональных практик в поддержке и развитии добровольчества «Регион добрых дел».

Кроме того, на мероприятии будет работать патриотическая площадка: добровольцы ДПСО «ЛизаАлерт» при поддержке АНО «ЦППЛ СО» оказывают посильную поддержку нашим военнослужащим, выполняющим боевые задачи в рамках специальной военной операции – изготавливают окопные свечи, сухие души, регулярно отправляют посылки в составе гуманитарных конвоев. В ходе мероприятия каждый желающий сможет присоединиться и внести свой вклад в изготовление необходимых для наших защитников предметов обихода.

Самарская область – один из ведущих в стране регионов по развитию добровольчества. Огромная работа ведется в том числе и во взаимодействии с отрядом «ЛизаАлерт». Именно в Самаре 5 лет назад открылся первый в России региональный ресурсный центр по обучению добровольцев и волонтеров поиску пропавших людей. Открыли центр и дали старт первым учебно-тренировочным сборам глава региона Дмитрий Азаров и директор московского центра поиска пропавших людей, руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. Дальнейшая работа центра позволили создать в регионе несколько штабов ДПСО «ЛизаАлерт» – в Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Сергиевске. Для старта поиска теперь нет необходимости ждать, когда соберутся и приедут поисковики из Самары, наборы оборудования для оперативного старта поиска в городской и природной среде есть в пяти точках губернии, что существенно ускоряет процесс даже в самых отдаленных районах. Добровольцами ДПСО «ЛизаАлерт» Самарской области являются обычные люди – учителя, бухгалтеры, врачи, водители, государственные и муниципальные служащие, работники IT-сферы, домохозяйки, студенты. Приходя впервые в отряд, никто из них не обладает специальными знаниями, все навыки поисковой работы приобретаются в ходе обучения и реальных поисков пропавших людей. Силами добровольцев за время существования отряда в Самарской области было найдено 5029 человек, из них 1008 детей.

 

Фото: АНО «ЦППЛ»

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