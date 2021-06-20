Троица: в чем суть праздника и о его главных традициях

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Троица – один из главных праздников у православных христиан. Его отмечают на 50-й день после Пасхи, отчего он еще называется Пятидесятницей. О том, какого числа Троицын день в 2021 году, в чем суть Дня святой троицы и о его главных традициях – в материале РИА Новости.

Троица у православных

Троица – одно из ключевых событий христианства. Именно в этот день, согласно вероучению, человечеству была явлена третья ипостась Господа – Бог Святой Дух. Он сошел на апостолов через 49 дней после воскресения Христа. После чего ученики Иисуса вышли на проповедь.

Тем самым в этот день была образована вселенская Церковь. Поэтому праздник принято еще называть днем ее рождения. Отсюда и его значимость для верующих.

Что интересно, в католичестве делят событие на несколько дат. На 50-й день после Пасхи католики празднуют непосредственно зафиксированное в Писании событие – сошествие Святого Духа на апостолов. А через неделю они отмечают день всех трех ликов Святой Троицы. В православии же все отмечают одной датой.

Какого числа будет Троица в 2021 году?

Праздник Троицы входит в так называемую "цветную триодь" - цикл пасхальных праздников. Он зависит от даты Светлого Христова Воскресения. А она меняется из года в год. В 2021-м православные отмечали свой главный праздник 2 мая.

Это значит, что Троица отмечается на 50-й день. Отсюда еще одно название праздника – Пятидесятница или, по-гречески, Пентакостия.

В этом году Троицу отмечают 20 июня. Дата достаточно поздняя, потому что довольно редко Пасха выпадает на начало мая.

Что делают в Троицу

Праздник особенный не только с богословской точки зрения. С ним связано множество особых обрядов. Прежде всего церковных. Храмы в этот день украшают цветами и березовыми деревьями. На Украине и Белоруссии их обычно заменяют камышовые стебли. Это символ не только красоты божией, но и обновления мира, которое произошло вместе с рождением Церкви Христовой.

Меняются в храме облачения священников. Вместо белых одежд они надевают зеленые. Этот цвет обозначает вечную жизнь.

Верующие в этот день идут на службу. После литургии сразу принято служить вечерню, на которой читаются особые молитвы Пресвятой Троице.

Что нельзя делать в Троицу

Вопреки распространенному мнению, православные в сам день праздника не ходят на кладбище. Для этого в церковном календаре установлен специальный день – Троицкая родительская суббота, которую отмечают накануне.

Кроме того, в Троицын день нельзя работать. Речь идет о тяжелом труде. Какие-либо бытовые заботы по дому, как отмечают священники, вполне допустимы.

Традиции

На праздник принято делать венки из травы и цветов. Либо особые букеты с березовыми ветвями. Ими украшают дома.

Кроме того, на Пятидесятницу пекли караваи. Какую-то часть оставляли себе. А остальным угощали соседей, либо раздавали в качестве милостыни.

Приметы

По Троице в старину определяли будущее. В этот день, как и на Ивана Купалу, в реки запускали венки. Делали это девушки. Считалось, что его должны найти будущие мужья. Поэтому девицы приговаривали: "Плыви мой венок на тот бережок, кто поймая мой венок — то будя женишок".

Если на Пятидесятницу дождливо, значит лето будет теплым. Да и урожай хорошим. А если солнечно – то будет очень жарко, а значит и поля плохо уродятся.

Как украсить дом на Троицу

Согласно народному преданию, когда Святой Дух сходил на апостолов, то Сионская горница украсилась растениями. Отсюда и пошел один из наиболее примечательных обычаев Троицы.

Особых правил украшения нет – ветви деревьев и цветы можно ставить где угодно. Например, цветочные венки вешают на дверь в дом. А снопы свежей зеленой травы ставят у икон.

В старину жилища украшали березой, кленом, дубом и рябиной. Нельзя было ставить "иудино дерево" - осину. Также запрет распространялся на вербу – считалось, что она "накапливает силы" после праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья).

Поздравления

В этот день, несмотря на его значимость, не приняты специальные архиерейские (патриаршие) поздравления ко всей пастве и телеобращения, как это бывает на Рождество и на Пасху. Хотя по популярности у православных Троица, безусловно, приравнивается к этим двум главным праздникам христианства.

Нет и особых словесных формул. Верующие обычно просто говорят друг другу: "С днем Пресвятой Троицы!".

Фото из открытых источников