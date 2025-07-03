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Три региональных проекта победили во всероссийском конкурсе социальных практик «Будущее — это мы!»

3 июля 2025 14:26
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Победители и участники конкурса приглашены на Форум «Многодетная Россия» 2025, который пройдет 9-10 июля в Москве.

В рамках Всероссийского конкурса социальных практик «Будущее — это мы!» Самарская область представила восемь инициатив, направленных на поддержку семей с детьми, из которых три проекта стали победителями.

Один из победителей — «Слёт многодетных семей», реализуемый Региональной общественной организацией «Объединение многодетных семей Самарской области». В формате палаточного лагеря семьи принимают участие в образовательных и спортивных мероприятиях на природе. Организуются тренинги с участием специалистов КЦСОН, мастер-классы для детей и насыщенная досуговая программа. В 2024 году участие в слёте приняли 50 семей (около 300 человек). Практика доказала свою эффективность в профилактике эмоционального выгорания, укреплении внутрисемейных связей и формировании позитивного имиджа многодетной семьи.

Проект «Счастливы ВМЕСТЕ» Самарской областной общественной организации поддержки семьи и детства «ВМЕСТЕ» ориентирован на профилактику разводов и поддержку супругов, проживших в браке 10–15 лет. Программа включает психологическую, социальную и культурную помощь, участие в творческих мастер-классах и формирование семейных традиций. 16 семей получили комплексную поддержку, в том числе через торжественные мероприятия, направленные на укрепление брачных союзов. Проект демонстрирует вклад в стабилизацию института семьи и улучшение демографической ситуации в регионе.

Также в число победителей вошёл проект «Счастливы ВДВОЁМ», как отдельное направление программы «Счастливы ВМЕСТЕ», акцентирующий внимание на организации культурного и эмоционального досуга для супружеских пар. Он способствует формированию позитивного образа многодетной семьи, восстановлению супружеских ролей и объединению семьи как целостной системы.

Напомним, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 2025 год объявил Годом многодетной семьи.

Наталья Карпович, руководитель проекта РОО «Объединение многодетных семей города Москвы», руководитель проекта «Многодетная Россия»:

«Каждый год наш электронный каталог практик — как большой экран, на котором проступает карта социальной жизни страны. Где-то появляются уникальные подходы к воспитанию подростков, где-то выстраиваются родительские клубы или запускаются семейные фермы. В этом году особенно заметно, как вырос уровень технологичности и зрелости проектов. Многие НКО пришли не только с идеей, но с готовой моделью масштабирования, с продуманной экономикой, с устойчивой командой. Это значит, что у нас в стране непросто думают о будущем семьи — его строят руками на местах. И нам важно, чтобы эти решения не затерялись, а становились нормой».

Кроме того, в финальный каталог конкурса вошли следующие проекты:
– «Семейные выходные», РОО «Объединение многодетных семей Самарской области»;
– «Рождественский фестиваль», РОО «Объединение многодетных семей Самарской области»;
– «Русский диалог», СРОО «Большая семья»;
– «Мамы как пуговки: на них всё держится! 2.0» и «Детская мастерская «Столярник», СООО поддержки семьи и детства «ВМЕСТЕ»;
– «Многодетная семья ЗА субкультуру!», автор — Татьяна Акимова.

Каждая из представленных инициатив вносит вклад в развитие социальной инфраструктуры региона, укрепление института семьи и повышение качества жизни многодетных семей.

В 2025 году на конкурс социальных практик «Будущее — это мы» было подано 164 заявки из 70 регионов. Победителями признаны 83 практики из 41 субъекта Российской Федерации. География проектов — от Калининграда до Камчатки.

Победители и участники конкурса приглашены на Форум «Многодетная Россия» 2025, который пройдет 9-10 июля в Москве.

Цифровая платформа praktikaregion.ru продолжает пополняться. Это открытый ресурс — как для профессионального сообщества, так и для родителей, педагогов, социальных работников, которым важно видеть, как сегодня можно и нужно поддерживать семьи в регионах России.

 

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области

Теги: Самара

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