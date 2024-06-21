Три объекта культурного наследия Самары отреставрируют силами инвесторов и при поддержке ДОМ.РФ

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В пятницу, 21 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в режиме видеоконференции принял участие в совещании по вопросам сохранения объектов культурного наследия, вовлечения их в хозяйственный оборот. Его провел заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин. Участие в обсуждении приняли руководители федеральных министерств и ведомств, депутаты Государственной думы, главы российских регионов.

Во время совещания обсуждались методы, позволяющие реставрировать объекты культурного наследия, в том числе с привлечением механизмов «ДОМ.РФ». Неиспользуемые здания будут выставляться на специальные аукционы. При этом потенциальный инвестор сможет получить льготный кредит на восстановление объекта и вовлечение в хозяйственный оборот.

Напомним, Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию поставил задачу: к 2030 году привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия, чтобы они могли стать украшением городов и сельских территорий. В пилотном проекте института развития «ДОМ.РФ» участвует 8 регионов, в том числе и Самарская область. Поддержку в этом оказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Для участия в проекте были выбраны три объекта: два «Дома Юрина» на ул. Льва Толстого, д. 38 и на ул. Степана Разина, д. 52, а также «Дом П.Е. Каткова» на пересечении ул. Комсомольская, д.15/ ул. Водников, д. 39, литера А. Эти здания расположены в историческом поселении города Самары, вблизи туристических маршрутов. В настоящее время объекты не эксплуатируются, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Вячеслав Федорищев в своем докладе подчеркнул, что Самарская область готова по заявленным объектам «отработать максимально конкретно». «У нас есть инвесторы на каждый объект. Конкретные компании Самарской области, которые готовы инвестировать в создание объектов гостиничного фонда, частных музеев и других учреждений», – добавил врио губернатора.

Глава региона отметил, что указанные объекты были в муниципальной собственности и в ближайшее время будут переданы в федеральную. Руководитель области также подчеркнул, что на региональном уровне разработаны дополнительные меры поддержки для привлечения внимания инвесторов к работе по восстановлению объектов культурного наследия. «Мы создаем, по сути, инвестиционный налоговый вычет, исходя из одного созданного места гостиничного фонда в объектах культурного наследия», – заявил Вячеслав Федорищев.

Напомним, накануне врио губернатора провел встречу с общественниками и градозащитниками по вопросам сохранения и развития исторического центра Самары. Глава региона предложил активистам выбрать объект культурного наследия – самый знаковый, который в первую очередь нуждается в реставрации. Посетить этот объект и подписать первые документы, регулирующие вопросы реновации исторического поселения, планируется уже в ближайшее воскресенье.

Фото: пресс-служба правительства СО