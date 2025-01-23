Треть россиян призналась в хранении паролей от личных кабинетов на листочках

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Треть россиян всё еще записывает пароли от личных кабинетов на бумажных носителях. Это следует из совместного опроса почты Mail и Hi-Tech Mail, с результатами которого ознакомились «Известия» 23 января.

Цель исследования заключалась в том, чтобы выяснить, как геймеры используют электронную почту, где приобретают игры, и узнать, где чаще всего пользователи хранят свои пароли от игровых учетных данных.

Около трети респондентов признались в записи паролей на бумажках, а более 25% даже не задумываются о том, как хранить данные от учетной записи.

Как показало исследование, только 14% респондентов пользуются безопасными менеджерами паролей, которые помогают надежно хранить и создавать уникальные комбинации. В числе других вариантов, где пользователи хранят тайные комбинации: приложения для заметок и сообщения в мессенджерах.

Кроме того, 67% опрошенных россиян отдают предпочтение видеоиграм на компьютере, остальные же — на смартфонах и планшетах.

В исследовании приняло участие более 9 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 55 лет.