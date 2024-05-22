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Треть россиян копит на будущее образование детей

22 мая 2024 11:15
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Треть россиян копит на будущее образование детей

Чуть больше половины россиян с детьми (51%) рассматривают государственные и коммерческие вузы для учебы ребенка после школы, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и ВТБ  в ходе совместного опроса более 1,2 тыс. человек по всей России с 15 по 27 апреля 2024 года.

Родители проявляют интерес не только к вузам, но также и к среднему специальному образованию, которое в последние годы набирает популярность. Так, колледжи рассматривают 32% респондентов.

Большинство родителей учитывает, что их дети могут не поступить на бюджет в вуз, поэтому предусматривают для них возможность учиться на коммерческой основе. Почти четверть опрошенных (24%) готовы выделять на высшее образование своих детей до 100 тыс. рублей в год, 59% респондентов согласны тратить на эту цель более 100 тыс. рублей в год.

На высшее образование для детей уже откладывают 29% участников опроса, а еще 27% планируют начать это делать в ближайшее время. Четверть респондентов пока не приняли решение о накоплениях на образование и отложили решение этого вопроса. 11% – собираются взять кредит на эти нужды в момент поступления и только 8% уверены, что дети должны сами обеспечивать себе высшее образование.

«Хорошее высшее образование – один из социальных лифтов, и поэтому важный приоритет для родителей, которые стремятся обеспечить своим детям успешный старт во взрослую жизнь. Мы видим, что среди наших клиентов все большую популярность набирают накопительные программы для детей. Этот инструмент позволяет заблаговременно и комфортно для семейного бюджета откладывать необходимую сумму, чтобы впоследствии у ребенка появилась возможность поступить в топовые учебные заведения, – рассказывает Наталья Белова, заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь». – Как показало наше недавнее исследование, самый популярный способ накоплений на учебу – банковские депозиты или накопительные счета. Этим инструментом пользуются 22% россиян. Чуть менее распространенный вид – хранение наличных средств дома (21%). По 13% респондентов инвестируют в недвижимость или ценные бумаги».

Самый распространенный критерий для выбора будущего места учебы ребенка у родителей – качество преподавания и индивидуальный подход к ученикам (28%), но многие называли и другие приоритеты: психологическая поддержка (16%), современные кабинеты и оборудование (14%), наличие практической части в образовательной программе (12%). 15% респондентов ответили, что отталкиваются от желания и способностей ребенка.

62% опрошенных считают, что их затраты на обучение окупятся в будущем в той или иной степени. Однако почти половина из них (33%) отмечает, что основная часть ответственности за это будет лежать на самом ребенке.

Для удобного формирования стартового капитала на образование своим детям родители могут оформить в ВТБ программу СК «Росгосстрах Жизнь» «Забота о будущем». Срок программы – от 5 до 10 лет, минимальный взнос – от 100 000 рублей ежегодно. На каждый ежегодно уплаченный клиентом взнос страховая компания начисляет дополнительный доход до 40%.

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