Треть профессионалов не доверяют своему руководству

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Рекрутинговая компания Get experts представляет исследование, посвященное доверию менеджменту компаний. В опросе приняли участие 1485 профессионалов и 520 работодателей. Респонденты проживают в различных регионах РФ и работают в разных отраслях.

Подавляющему большинству (83%) профессионалов важно, чтобы руководство держало их в курсе положения дел в компании. И, как выяснилось, в большинстве случаев менеджмент это делает. О том, как идут дела, работники узнают на открытых встречах с директором (35%), командных встречах с менеджментом (27%), личных встречах с руководителем (20%) и из рассылок или в рабочих чатах (4%). Только 14% респондентов признались, что не получают никакой информации об актуальной ситуации в компании.

При этом о полном доверии к своему руководству заявляют менее трети (31%) профессионалов. Еще 36% доверяют, но не полностью, так как «были прецеденты». Не доверяют менеджменту 33%: 18% говорят, что все подвергают сомнению, 11% ссылаются на имевшие место случаи, после которых доверие пропало, и 3% вообще никому не доверяют.

Интересно, что женщины больше доверяют менеджменту, чем мужчины (73% и 59% соответственно). У женщин поводов для сомнений прибавляет то, что в компании были прецеденты, которые снизили уровень доверия к руководству, — так ответили 40% опрашиваемых. Мужчины в целом более критично относятся к любой транслируемой информации (25% против 13% у женщин).

Специалисты меньше, чем руководители и директора, склонны к доверию: 35% специалистов не доверяют менеджменту, в то время как и у руководителей, и у директоров этот показатель составляет 22%. Но в то же время в руководящем составе доверие неполное, так как уже были прецеденты, которые его подорвали. Среди специалистов полностью доверяют менеджменту 35% опрошенных, среди руководителей — 29%, среди директоров — 21%. Доверяют, но не полностью, «так как были прецеденты», 30% специалистов, 49% руководителей и 57% директоров.

«На доверие сотрудников к менеджменту влияют несколько факторов, — отмечает директор по маркетингу и коммуникациям рекрутинговой компании Get experts Анна Спирина. — В первую очередь это информированность специалистов о состоянии дел в компании, которая придает им уверенности в завтрашнем дне. Еще один фактор — аргументированность тех или иных решений или указаний. Понимая аргументацию вышестоящего руководства, профессионал осознает свой вклад в общий результат компании и старается выполнять свою часть работы максимально эффективно. И третье, что можно выделить, — соответствие действий менеджмента данным ранее обещаниям и ожиданиям со стороны подчиненных: отсутствие негативных прецедентов однозначно укрепляет взаимное доверие. Помимо этого, не стоит забывать о выстраивании не только рабочего, но и человеческого взаимодействия внутри коллектива, это улучшает психологический климат».