Трансляцию парада Победы будет смотреть почти каждый второй россиянин

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Смотреть трансляцию парада Победы планируют 48% россиян. Каждый третий москвич наблюдает за репетицией парада на улицах столицы.



48% россиян будут смотреть трансляцию парада Победы. 35% не планируют смотреть трансляцию: «9 мая хочу навестить своих ветеранов на кладбище»; «Смотрю парад вживую в своём городе Хабаровске. А потом в записи через YouTube — парад в Москве».



Среди женщин больше тех, кто планирует смотреть трансляцию: 54% против 42% среди мужчин. Число россиян, которые будут смотреть трансляцию парада, растет с увеличением возраста опрошенных: 37% среди граждан моложе 34 лет и 56% среди тех, кто старше 45 лет.



Каждый третий москвич же наблюдает репетицию парада Победы на улицах столицы: 24% наблюдают репетицию спонтанно, 9% специально выходят на улицы посмотреть на движение военной техники и войск, а также полет авиации: «Смотрим с балкона самолеты, они прямо над нашим домом пролетают: три ИЛа и дозаправщик с ТУ-160 "Белый лебедь"».



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения страны.