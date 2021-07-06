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Тольяттинцев приглашают на службу в полицию

6 июля 2021 09:08
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Тольяттинцев приглашают на службу в полицию

Управление Министерства Внутренних Дел России по городу Тольятти приглашает на службу в органы внутренних дел, граждан имеющих гражданство РФ, в возрасте от 18 до 40 лет, прошедших службу в Вооруженных Силах РФ, годных по состоянию здоровья к службе на должности:

  •  Участковый уполномоченный полиции (наличие высшего образования)
  • Оперуполномоченный уголовного розыска, оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков (наличие образования не ниже среднего - специального)
  • Инспектор ДПС (наличие образования не ниже среднего - специального, наличие водительского удостоверения)
  • Полицейский патрульно-постовой службы (наличие образования не ниже среднего полного (11 классов)
  • Полицейский – кинолог (наличие образования не ниже среднего полного, опыт либо желание работы с собакой)
  • Полицейский – кавалерист (наличие образования не ниже среднего полного, опыт либо желание работы с лошадьми)
  • Полицейский-водитель (водительское удостоверение с категорией «В», «Д»)


Собеседования с кандидатами по вопросам трудоустройства проводятся в У МВД России по г. Тольятти по адресу: ул. Южное шоссе, 26 ежедневно в 13.45.

Телефоны для уточнения информации о наборе на службу: 93-40-13, 93-40-47, 93-42-12.

При себе иметь: паспорт, документ об образовании, военный билет.

Теги: полиция Тольятти трудоустройство

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