Тольяттинские сотрудники МЧС приняли участие в соревнованиях по настольному теннису

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В ознаменование приближающихся праздников «День защитника Отечества» и «Международный женский день – 8 марта» во дворце спорта «Волгарь» Тольятти прошли соревнования по настольному теннису на первенство 31 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.

Настольный теннис - не только интересная, азартная игра, но и тренировка, которая приносит пользу физическому состоянию человека. Целью таких соревнований является пропаганда здорового образа жизни, внедрения физической культуры и спорта в ежедневную жизнь личного состава Главного управления МЧС России по Самарской области, достижения спортивного мастерства, выработки необходимых волевых качеств.

В соревнованиях, которые проходили по круговой системе, участвовали 28 мужчин и 7 женщин из 15 команд. Впервые в состязаниях приняли участие команды отдела надзорной деятельности и профилактической работы

г. Тольятти и 92 пожарно-спасательной части 31 пожарно-спасательного отряда (г. Отрадный).

В результате упорной борьбы призовые места в общекомандном зачете распределились следующим образом:

I место – сборная команда 92 ПСЧ (г. Отрадный);

II место – сборная команда 11 ПСЧ (Автозаводский район г. Тольятти);

III место – сборная команда 63 ПСЧ (г. Жигулевск).

В личном зачете среди спортсменов в возрасте до 40 лет призовые места заняли:

I место – Санников Евгений (63 ПСЧ);

II место – Фирсов Александр (39 ПСЧ);

III место – Молодцов Дмитрий (11 ПСЧ).

В личном зачете среди спортсменов в возрасте старше 40 лет призовые места заняли дебютанты:

I место – Томаров Владимир (ОНД и ПР г. Тольятти);

II место – Баклыков Алексей (92 ПСЧ);

III место – Яфаров Ринат (92 ПСЧ).

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО