Я нашел ошибку
Главные новости:
С 2024 года выпускники смогли воспользоваться правом пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании.
В Рособрнадзоре посчитали, что пересдавать более одного предмета ЕГЭ нецелесообразно 
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайшие 2-4 часа в Самарской области ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра
Сотрудники противопожарный службы в подробностях рассказали ребятам о поступлении в высшие учебные заведения МЧС России.
Тольяттинские школьники и их родители посетили с экскурсией пожарно-спасательную часть
Подписаны два соглашения в интересах развития станкоинструментальной отрасли.
Вячеслав Федорищев: "Объединив усилия науки, производства и государства, мы сможем создать мощный кластер станкостроения"
На месте уже работает Росгвардия и полиция. 
В Краснодаре жители  перекрыли улицу: они сидят без света уже сутки
Самая проблемная ситуация сложилась в Тольятти – процент готовности составил 51,5%. При этом средняя готовность — 72,3%.
Вячеслав Федорищев принял решение ужесточить наказание УК за срыв подготовки к отопительному сезону
39-летняя женщина-пассажир с телесными повреждениями госпитализирована.
В Кировском районе Самары Lada Priora врезалась в металлическую опору, пострадала пассажирка автомобиля
Самарская область окажет поддержку регионам, которые не смогли отправить свои делегации на Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга».
По инициативе Вячеслава Федорищева грантовый фонд на Всероссийском молодежном форуме Движения Первых «iВолга» увеличат на 10 млн.рублей
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.02
0.14
EUR 96.04
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тольяттинские школьники и их родители посетили с экскурсией пожарно-спасательную часть

20 июля 2024 16:34
136
Сотрудники противопожарный службы в подробностях рассказали ребятам о поступлении в высшие учебные заведения МЧС России.

Регулярно сотрудникам 31 отряда поступают звонки с просьбой найти время в их плотном графике работы для проведения экскурсий в главную пожарную часть города. Жители Автограда и окрестных поселков желают узнать подробности героической профессии пожарных-спасателей, пообщаться с действующими сотрудниками, увидеть своими глазами технику, охраняющую их от пожаров.

Так, 18 июля 2024 года, сотрудники МЧС России исполнили мечту очередных гостей и провели для них экскурсию в 11 пожарно-спасательную часть. По традиции, посетителей подробно ознакомили с пожарной и аварийно-спасательной техникой, пожарно-техническим вооружением, показали учебный класс, спортивную комнату, а также комнату воинской и трудовой славы отряда, где подробно описана и наглядно показана история становления и развития тольяттинского пожарно-спасательного гарнизона.

Среди посетителей были ученики школ, переходящие на учебу в старшие классы. Сотрудники противопожарный службы в подробностях рассказали ребятам о поступлении в высшие учебные заведения МЧС России. Так, одна из главных целей встречи была достигнута: по окончании экскурсии несколько мальчишек выразили твердое желание связать свою жизнь с профессией пожарного-спасателя.

В благодарность за проведенное мероприятие ребята из младших классов Дима Шубин и Вера Юзковец зачитали огнеборцам заученные наизусть стихотворения, посвященные работе пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

 

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Подписаны два соглашения в интересах развития станкоинструментальной отрасли.
20 июля 2024, 15:49
Вячеслав Федорищев: "Объединив усилия науки, производства и государства, мы сможем создать мощный кластер станкостроения"
Подписаны два соглашения в интересах развития станкоинструментальной отрасли. Политика
134
Самая проблемная ситуация сложилась в Тольятти – процент готовности составил 51,5%. При этом средняя готовность — 72,3%.
20 июля 2024, 15:11
Вячеслав Федорищев принял решение ужесточить наказание УК за срыв подготовки к отопительному сезону
Самая проблемная ситуация сложилась в Тольятти – процент готовности составил 51,5%. При этом средняя готовность — 72,3%. Политика
189
В настоящее время Кластер автомобильной промышленности из регионального объединения компаний перерос в отраслевую ассоциацию и объединил 24 региона и 176 участников, из которых 87 компании Самарской области.
19 июля 2024, 19:30
Вячеслав Федорищев: «В приоритете – опережающее развитие отрасли машиностроения»
В настоящее время Кластер автомобильной промышленности из регионального объединения компаний перерос в отраслевую ассоциацию и объединил 24 региона и 176... Политика
425
В центре внимания
АВТОВАЗу — 58 лет!
20 июля 2024  13:14
АВТОВАЗу — 58 лет!
206
Вячеслав Федорищев предложил добровольцам создать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития региона
20 июля 2024  12:27
Вячеслав Федорищев предложил добровольцам создать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития региона
268
Сегодня на
20 июля 2024  12:09
Сегодня на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Зенита"
295
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 22 июля
20 июля 2024  11:57
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 22 июля
290
В Самаре продлено ограничение движения транспорта в районе пересечения улиц Вилоновской и Буянова
20 июля 2024  11:49
В Самаре продлено ограничение движения транспорта в районе пересечения улиц Вилоновской и Буянова
206
Весь список