Тольяттинские школьники и их родители посетили с экскурсией пожарно-спасательную часть

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Регулярно сотрудникам 31 отряда поступают звонки с просьбой найти время в их плотном графике работы для проведения экскурсий в главную пожарную часть города. Жители Автограда и окрестных поселков желают узнать подробности героической профессии пожарных-спасателей, пообщаться с действующими сотрудниками, увидеть своими глазами технику, охраняющую их от пожаров.

Так, 18 июля 2024 года, сотрудники МЧС России исполнили мечту очередных гостей и провели для них экскурсию в 11 пожарно-спасательную часть. По традиции, посетителей подробно ознакомили с пожарной и аварийно-спасательной техникой, пожарно-техническим вооружением, показали учебный класс, спортивную комнату, а также комнату воинской и трудовой славы отряда, где подробно описана и наглядно показана история становления и развития тольяттинского пожарно-спасательного гарнизона.

Среди посетителей были ученики школ, переходящие на учебу в старшие классы. Сотрудники противопожарный службы в подробностях рассказали ребятам о поступлении в высшие учебные заведения МЧС России. Так, одна из главных целей встречи была достигнута: по окончании экскурсии несколько мальчишек выразили твердое желание связать свою жизнь с профессией пожарного-спасателя.

В благодарность за проведенное мероприятие ребята из младших классов Дима Шубин и Вера Юзковец зачитали огнеборцам заученные наизусть стихотворения, посвященные работе пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО