Я нашел ошибку
Главные новости:
Молодогвардейцы привели в порядок братские могилы и территории памятников в 58 регионах.
Более 3,5 тысяч активистов «Единой России», МГЕР и «Волонтеров Победы» провели субботники по благоустройству памятников Великой Отечественной войне
На место пожара привлекались 35 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники, были созданы 2 боевых участка, оперативный штаб, проложены 2 магистральные линии, от которых работали 5 звеньев газодымозащитной службы (ГДЗС) с 3 стволами КУРС-8.
Тольяттинские пожарные провели учения по тушению условного пожара в школе
Сегодня с раннего утра заработали 30 садово-дачных маршрутов – это на один маршрут больше, нежели в прошлом году. 
20 апреля в Самаре начались дачные перевозки
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово
В Самарской области 19 апреля жара побила 89-летний рекорд
В Самарской области 19 апреля жара побила 89-летний рекорд
Бдительность пенсионерки из Самары помогла предотвратить мошенничество
Бдительность пенсионерки из Самары помогла предотвратить мошенничество
Путин поручил правительству поддержать российских аграриев
Путин поручил правительству поддержать российских аграриев
В Тольятти машина врезалась в бордюр, двое пострадали
В Тольятти машина врезалась в бордюр, двое пострадали
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.44
-0.65
EUR 99.58
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Начальник ГИБДД СО Юрий Некрасов принял участие в брифинге с представителями мотосообществ региона
Студенты самарского ВУЗа навели порядок в сквере «Экономистов»
В СОУНБ состоится великопостный концерт «Молитву пролию ко Господу»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тольяттинские пожарные провели учения по тушению условного пожара в школе

20 апреля 2024 15:10
56
На место пожара привлекались 35 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники, были созданы 2 боевых участка, оперативный штаб, проложены 2 магистральные линии, от которых работали 5 звеньев газодымозащитной службы (ГДЗС) с 3 стволами КУРС-8.

На днях в средней общеобразовательной школе № 16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Социалистического Труда, руководителя Куйбышевгидростоя, участника Великой Отечественной войны и почетного гражданина г. Тольятти Николая Федоровича Семизорова были подготовлены и проведены тренировочные пожарно-тактические учения.

По тактическому замыслу учений, пожар произошел вследствие короткого замыкания электропроводов на 1 этаже в помещении библиотеки, где традиционно для зданий школ размещена большая пожарная нагрузка, состоящая из предметов мебели, книг и учебников, а также различной оргтехники.

Представители администрации школы быстро среагировали на начавшееся возгорание и организовали эвакуацию из здания учителей, работников, учеников и посетителей, сообщили о пожаре по телефону 101, а также встретили первые прибывшие подразделения пожарной охраны.

На место пожара привлекались 35 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники, были созданы 2 боевых участка, оперативный штаб, проложены 2 магистральные линии, от которых работали 5 звеньев газодымозащитной службы (ГДЗС) с 3 стволами КУРС-8.

В ходе учений была отработана вводная команда по поиску и спасению пострадавшего из непригодной для дыхания среды звеньями ГДЗС. За ходом учений наблюдала вся школа. Ученикам понравилась эффектная и оперативная работа пожарных-спасателей, их умение профессионально и слаженно спасать людей и тушить возгорания.

При подведении итогов учений было установлено, что все цели, стоявшие перед подразделениями Тольяттинского местного пожарно-спасательного гарнизона, по тушению условного пожара были достигнуты, основные боевые задачи выполнены, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   пресс-служба облМЧС

Теги: МЧС Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Цель соревнований - пропаганда здорового образа жизни, внедрения физической культуры и спорта в ежедневную жизнь личного состава ГУ МЧС СО. 
17 февраля 2024, 16:54
Тольяттинские сотрудники МЧС приняли участие в соревнованиях по настольному теннису
Цель соревнований - пропаганда здорового образа жизни, внедрения физической культуры и спорта в ежедневную жизнь личного состава ГУ МЧС СО.  Общество
1479
На месте работают 105 огнеборцев и 29 единиц техники.
11 февраля 2024, 02:31
Крупный пожар в Тольятти: горит гостиница «Жара Beach Resort»
На месте работают 105 огнеборцев и 29 единиц техники.   Происшествия
2016
Специалисты рассказали тольяттинцам о рисках использования такой пожароопасной продукции, как пиротехника и о правилах установки елки в квартире.
20 декабря 2023, 19:24
МЧС СО: профилактическая работа в преддверии новогодних праздников
Специалисты рассказали тольяттинцам о рисках использования такой пожароопасной продукции, как пиротехника и о правилах установки елки в квартире. Общество
1319
В центре внимания
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово
20 апреля 2024  14:44
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово
102
За все время производства на главном конвейере АВТОВАЗа собрано около 5 млн. автомобилей семейства ВАЗ-2101 в разных модернизациях. 
19 апреля 2024  19:17
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов АВТОВАЗа с 54-летием выпуска ВАЗ-2101
827
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса.
19 апреля 2024  10:04
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса
289
с 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
18 апреля 2024  12:29
С 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
763
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
18 апреля 2024  12:17
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
472
Весь список