Тольяттинские пожарные провели учения по тушению условного пожара в школе

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На днях в средней общеобразовательной школе № 16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Социалистического Труда, руководителя Куйбышевгидростоя, участника Великой Отечественной войны и почетного гражданина г. Тольятти Николая Федоровича Семизорова были подготовлены и проведены тренировочные пожарно-тактические учения.

По тактическому замыслу учений, пожар произошел вследствие короткого замыкания электропроводов на 1 этаже в помещении библиотеки, где традиционно для зданий школ размещена большая пожарная нагрузка, состоящая из предметов мебели, книг и учебников, а также различной оргтехники.

Представители администрации школы быстро среагировали на начавшееся возгорание и организовали эвакуацию из здания учителей, работников, учеников и посетителей, сообщили о пожаре по телефону 101, а также встретили первые прибывшие подразделения пожарной охраны.

На место пожара привлекались 35 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники, были созданы 2 боевых участка, оперативный штаб, проложены 2 магистральные линии, от которых работали 5 звеньев газодымозащитной службы (ГДЗС) с 3 стволами КУРС-8.

В ходе учений была отработана вводная команда по поиску и спасению пострадавшего из непригодной для дыхания среды звеньями ГДЗС. За ходом учений наблюдала вся школа. Ученикам понравилась эффектная и оперативная работа пожарных-спасателей, их умение профессионально и слаженно спасать людей и тушить возгорания.

При подведении итогов учений было установлено, что все цели, стоявшие перед подразделениями Тольяттинского местного пожарно-спасательного гарнизона, по тушению условного пожара были достигнуты, основные боевые задачи выполнены, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС