Тольяттинские полицейские организовали для детей экскурсию в кинологический центр

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В преддверии Международного дня защиты детей тольяттинские полицейские и представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел организовали экскурсию в кинологический центр У МВД Тольятти для детей сотрудников, погибших или получивших травмы при исполнении служебных обязанностей.

Полицейские-кинологи рассказали учащимся о том, какие породы собак состоят на службе в полиции и по каким направлениям они работают, об условиях их содержания, рационе, методах дрессировки и достижениях при несении службы. Подростки также узнали об истории развития служебного собаководства.

В продолжение встречи кинологи и их питомцы продемонстрировали мастерство дрессировки и выборки предметов, а также умение обнаруживать запрещенные вещества. Наибольший интерес у ребят вызвало преследование и захват злоумышленника. Наблюдая за быстрыми, четкими действиями служебной собаки ребята убедились, что от неё не уйдет ни один нарушитель. После показательных выступлений у ребят было много вопросов. Молодые люди интересовались критериями отбора животных и какие породы подходят на службу в полицию.

Начальник ОРЛС У МВД России по городу Тольятти подполковник полиции Александр Бросов отметил: «Мы регулярно встречаемся и организовываем досуг ребят из семей наших коллег. Главное, чтобы дети наших товарищей чувствовали, что мы готовы помочь им в любой ситуации».

«Мероприятие которое прошло для ребят это лишь малая частичка внимания, которую мы можем подарить детям, надеемся, что сегодня каждый ребенок почувствовал поддержку и заботу взрослых», подчеркнул заместитель председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николай Шахов.

В конце встречи полицейские и общественники подарили сладкие подарки ребятам и сделали фотографии на память.

В свою очередь ребята поблагодарили полицейских и общественников за интересное, а главное познавательное мероприятие сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО