Тольяттинские полицейские объясняли малышам детсада «Филипок» правила дорожной безопасности

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С детьми в игровой форме закреплялись основы дорожной грамоты. Инспекторы объяснили детям о том, что перед началом перехода, нужно обязательно остановиться у края проезжей части и убедиться в безопасности!



А для того, чтобы переход был безопасным, нужно внимательно смотреть по сторонам и очень крепко держаться за руку взрослого.



Ребята рассказали гостям из Госавтоинспекции о том, какие они уже знают правила дорожного движения и о том, как правила соблюдают их мамы и папы!



После того, как ребятам провели импровизированный эксперимент эффективности ремней безопасности и детских удерживающих устройств, они пообещали всегда пользоваться ими.

Фото: пресс-служба ГАИ СО