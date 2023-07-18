Тольяттинские огнеборцы завоевали бронзу в соревнованиях по гонкам на лодках - драконах

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15 июля в Тольятти состоялись необычные соревнования по гребле на лодках-драконах, в которых сборная команда 31 пожарно-спасательного отряда не только впервые принимала участие, но и заняла почетное и призовое III место.

Нестандартные для тольяттинских огнеборцев соревнования проходили среди двадцати сборных команд организаций и компаний со всей Самарской области.

Для участия в состязаниях руководители отряда отобрали лучших спортсменов.

Незадолго до начала соревнований команде удалось провести единственную, но продуктивную экспресс-тренировку на воде, в ходе которой спортсмены определились по занимаемым местам на «банках» (скамьях), а также выработали единый подход и уяснили технику синхронной гребли. Это было особенно важно, так как лодка, представляя собой весьма легкую конструкцию, при беспорядочной и не техничной работе гребцов могла запросто перевернуться, а по правилам данных соревнований команду, допустившую переворачивание в ходе заплыва, дисквалифицируют.

Почувствовав себя более уверенно после тренировки, в 9:45, десять спортсменов-спасателей на общем построении уже приветствовали других участников соревнований словами: «Мы – команда 01! Мы сегодня победим!»

В состязаниях команды выступали в стартах (заплывах) тройками – по 3 лодки. Команды-участницы соревновались между собой в преодолении дистанции 500 метров на скорость. Проведенная организаторами жеребьевка определила команде «МЧС» выступать в 6 старте, поэтому у наших спортсменов была возможность наблюдать за работой других команд, анализировать их действия и делать выводы.

Когда подошло время выступать, участники быстро мобилизовались! Все сомнения и волнения уже давно были отброшены в сторону: каждый думал о команде, о синхронности работы, о товарище рядом, о выполнении общей задачи – это подключилось холодное профессиональное мышление огнеборцев – с момента старта они будто бы привычно «включились в звено».

Далее были 1 минута и 3 секунды усиленной общей работы, объявление результатов диктором и грандиозное ликование на берегу. Пожарные-спасатели жали руки, фотографировались, поздравляя друг друга с удачным дебютом в новом для них виде спортивных соревнований.

По окончании всех заплывов выяснилось, что команда «МЧС» прошла отборочный этап и вошла в тройку лидеров, уступая по времени лишь командам организаций, регулярно проводящих собственные тренировки по данному виду спорта! В финальном заплыве среди команд, показавших лучшее время, команда 31 пожарно-спасательного отряда завоевала бронзу.

Состязания получились зрелищными, азартными, и очень понравились спортсменам, а также прибывшим поддержать их болельщикам – друзьям, родным и близким. По окончании торжественной церемонии награждения победителей, команда 31 пожарно-спасательного отряда сделала множество общих памятных фото, навсегда вошедших в историю спорта огнеборцев города Тольятти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО