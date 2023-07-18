Я нашел ошибку
Главные новости:
Они поделились впечатлениями от соревнований.
Российские школьники, победившие на Международной физической олимпиаде в Токио, вернулись в Москву
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +24, +26°С.
19 июля в Самарской области ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза
Нестандартные для тольяттинских огнеборцев соревнования проходили среди двадцати сборных команд организаций и компаний со всей Самарской области.
Тольяттинские огнеборцы завоевали бронзу в соревнованиях по гонкам на лодках - драконах
Спикер – Леонид Копылов, историк, автор сообщества «Старой Самары последний сон», сотрудник музея им. Алабина.
В  Музее имени Алабина состоится лекция «Белки в колесе: лекция об истории Загородного парка» 
На встрече обсудили строительство моста и подготовку кадров для энергетики.
Дмитрий Азаров встретился с гендиректором ПАО "Россети Волга" Александром Гавриловым
Его площадь составляет около 4,17 тысячи квадратных километров, что более чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга.
Самый крупный на планете айсберг А23а начал активный дрейф вдоль берегов Антарктиды
Одной из целей конференции Дмитрий Азаров назвал выработку научным сообществом рекомендаций и запроса для властей.
В Самаре стартовала международная конференция "Перспективы и возможности развития частной космонавтики в России"
Поликлиника откроется уже в этом году.
Техническая готовность будущей поликлиники в Волгаре превышает 70 %
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.42
0.3
EUR 101.65
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тольяттинские огнеборцы завоевали бронзу в соревнованиях по гонкам на лодках - драконах

18 июля 2023 21:03
118
Нестандартные для тольяттинских огнеборцев соревнования проходили среди двадцати сборных команд организаций и компаний со всей Самарской области.

15 июля в Тольятти состоялись необычные соревнования по гребле на лодках-драконах, в которых сборная команда 31 пожарно-спасательного отряда не только впервые принимала участие, но и заняла почетное и призовое III место.

Нестандартные для тольяттинских огнеборцев соревнования проходили среди двадцати сборных команд организаций и компаний со всей Самарской области.

Для участия в состязаниях руководители отряда отобрали лучших спортсменов.

Незадолго до начала соревнований команде удалось провести единственную, но продуктивную экспресс-тренировку на воде, в ходе которой спортсмены определились по занимаемым местам на «банках» (скамьях), а также выработали единый подход и уяснили технику синхронной гребли. Это было особенно важно, так как лодка, представляя собой весьма легкую конструкцию, при беспорядочной и не техничной работе гребцов могла запросто перевернуться, а по правилам данных соревнований команду, допустившую переворачивание в ходе заплыва, дисквалифицируют.

Почувствовав себя более уверенно после тренировки, в 9:45, десять спортсменов-спасателей на общем построении уже приветствовали других участников соревнований словами: «Мы – команда 01! Мы сегодня победим!»

В состязаниях команды выступали в стартах (заплывах) тройками – по 3 лодки. Команды-участницы соревновались между собой в преодолении дистанции 500 метров на скорость. Проведенная организаторами жеребьевка определила команде «МЧС» выступать в 6 старте, поэтому у наших спортсменов была возможность наблюдать за работой других команд, анализировать их действия и делать выводы.

Когда подошло время выступать, участники быстро мобилизовались! Все сомнения и волнения уже давно были отброшены в сторону: каждый думал о команде, о синхронности работы, о товарище рядом, о выполнении общей задачи – это подключилось холодное профессиональное мышление огнеборцев – с момента старта они будто бы привычно «включились в звено».

Далее были 1 минута и 3 секунды усиленной общей работы, объявление результатов диктором и грандиозное ликование на берегу. Пожарные-спасатели жали руки, фотографировались, поздравляя друг друга с удачным дебютом в новом для них виде спортивных соревнований.

По окончании всех заплывов выяснилось, что команда «МЧС» прошла отборочный этап и вошла в тройку лидеров, уступая по времени лишь командам организаций, регулярно проводящих собственные тренировки по данному виду спорта! В финальном заплыве среди команд, показавших лучшее время, команда 31 пожарно-спасательного отряда завоевала бронзу.

Состязания получились зрелищными, азартными, и очень понравились спортсменам, а также прибывшим поддержать их болельщикам – друзьям, родным и близким. По окончании торжественной церемонии награждения победителей, команда 31 пожарно-спасательного отряда сделала множество общих памятных фото, навсегда вошедших в историю спорта огнеборцев города Тольятти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие результаты ЕГЭ
18 июля 2023  10:56
В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие результаты ЕГЭ
289
Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов
18 июля 2023  10:07
Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов
295
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
16 июля 2023  11:18
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
634
500 новых рабочих мест открыто в Самаре благодаря запуску контакт-центра Почты России.
14 июля 2023  16:32
Дмитрий Азаров открыл в Самаре федеральный центр поддержки клиентов Почты России
1825
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
14 июля 2023  11:09
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
4629
Весь список