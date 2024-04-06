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Тольяттинские кадеты учились тушить пожар

6 апреля 2024 13:27
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тольяттинские кадеты учились тушить пожар

В Самарскую область пришла настоящая весна, наступили теплые дни. Для огнеборцев такая погода всегда благоприятствует проведению занятий на свежем воздухе, ведь в такое время можно с удовольствием и пользой отрабатывать практические действия и упражнения по профессиональной подготовке!

Именно поэтому сотрудниками 31 пожарно-спасательного отряда были организованы занятия для кадет пожарно-спасательного класса школы № 69 по ликвидации горения горючих жидкостей при помощи порошкового огнетушителя.

В начале занятия учащиеся по традиции ознакомились с теорией, подробно узнав об основных способах прекращения горения при пожаре, об условных классах пожаров, а также о разнообразии огнетушащих веществ, используемых пожарными-спасателями МЧС России. Также в теоретический курс вошел просмотр видеоролика, смонтированного сотрудниками МЧС России в качестве наглядного пособия. Из него кадеты узнали об особой технике выполнения упражнения по тушению горящего противня с горючей жидкостью при помощи огнетушителя.

За теорией последовала практика. Перед началом отработки данного несложного упражнения кадет тщательно проинструктировали по технике безопасности и охране труда, а также по алгоритму приведения в действие порошкового огнетушителя.

По окончании инструктажа молодые огнеборцы по очереди, в боевой одежде и снаряжении, поразили учебную цель, успешно потушив очаг возгорания. Кадеты не только получили яркие впечатления на всю жизнь, но и приобрели ценные навыки по работе с первичными средствами пожаротушения! Теперь сотрудники 31 пожарно-спасательного отряда уверены: их ученики в критической ситуации смогут воспользоваться огнетушителем, чтобы спасти чью-то жизнь и имущество!

Теги: МЧС

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