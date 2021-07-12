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Тольяттинка посоревнуется в плавании на Олимпиаде в Токио

12 июля 2021 13:59
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Тольяттинка посоревнуется в плавании на Олимпиаде в Токио

Воспитанница КСДЮСШОР № 10 “Олимп” включена в состав сборной России по плаванию.

Олимпийский комитет России заявил для участия в Играх женскую эстафетную команду (4X200 метров вольным стилем), в которую вошла и уроженка Тольятти, ныне выступающая за сборную ХМАО-Югра. На апрельском чемпионате России в Казани Гуженкова завоевала второе место в плавании на 200 метров вольным стилем и бронзовую медаль в составе эстафетной команды 4 по 200 метров. В прошлом году там же, в Казани, на чемпионате России спортсменка победила на дистанции 200 метров вольным стилем. 

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, пишет СитиТраффик.

Теги: Олимпийские игры Плавание Токио

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