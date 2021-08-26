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Россияне завоевали 11 медалей во второй день Паралимпиады в Токио

26 августа 2021 23:43
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В том числе три золотые.

Российские спортсмены завоевали 11 медалей, три из которых золотые, во второй соревновательный день на Паралимпийских играх в Токио, передает РИА Новости.

Чемпионами Паралимпиады в четверг стали велогонщик на треке Михаил Асташов (индивидуальная гонка на 3000 метров в классе С1), пловец Андрей Калина (100 метров брассом в классе SB8) и фехтовальщик на колясках Александр Кузюков (турнир на шпагах в категории B).

Серебряные медали завоевали Максим Шабуров (категория A) и Виктория Бойкова (категория B) в фехтовании на шпагах, а также пловцы Андрей Граничка (200 метров комплексным плаванием, класс SM6) и Артем Исаев (100 метров брассом в классе SB9).

Бронзовыми призерами стали пловцы Владимир Сотников (100 метров на спине, S13), Дмитрий Бартасинский (100 метров брассом, SB9), Роман Жданов (100 метров вольным стилем, S4) и Аделина Разетдинова (100 метров брассом, SB8).

Также в четверг женская сборная России по голболу обыграла команду Китая со счетом 4:3 и гарантировала себе выход в 1/4 финала паралимпийского турнира.

После двух дней соревнований сборная России занимает третье место в медальном зачете с 17 наградами: 6 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых. Лидирует в зачете команда Китая (8-5-10), вторую строчку занимает сборная Великобритании (6-8-3).

 

Фото:   соцсети

Теги: паралимпиада Токио

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