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Сборная России стала обладателем шести медалей в первый день Паралимпийских игр

25 августа 2021 19:55
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Из них - три золотые.

Сборная России стала обладателем шести медалей - трех золотых, серебряной и двух бронзовых - в первый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио. Все награды были завоеваны в плавании, передает ТАСС.

Первую медаль Игр для российской команды завоевал Владимир Даниленко, который стал третьим в плавании на дистанции 100 м на спине. Еще одна бронза на счету Дарьи Пикаловой, занявшей третье место в плавании на 100 м баттерфляем. Обладателем серебряной награды стал Андрей Николаев, который финишировал вторым на 100 м вольным стилем.

Золотые медали сборной России принесли Валерия Шабалина (100 м баттерфляем) и Роман Жданов (50 м брассом), одержавшие победы с мировыми рекордами. Одной сотой секунды до повторения мирового рекорда в своей категории не хватило Анастасии Гонтарь (50 м вольным стилем), но этого было достаточно для завоевания золота.

После первого дня сборная России занимает третье место в медальном зачете. Лидирует команда Австралии (6-1-3), второй идет сборная Китая (5-1-2).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября. В четверг будет разыграно 30 комплектов наград.

 

Фото:    EPA-EFE/Joel Marklund/ТАСС

Теги: Паралимпийские игры Плавание Токио

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