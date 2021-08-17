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Самарскую область на Паралимпиаде в Токио представят 3 спортсмена

17 августа 2021 13:58
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Паралимпийские игры пройдут в Токио (Япония) с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Паралимпийские игры пройдут в Токио (Япония) с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Российские спортсмены примут участие в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Паралимпийских игр. Всего в состав российской делегации вошли 432 человека, 242 из них – спортсмены. Самарскую область на Паралимпиаде представят 3 спортсмена.

Вячеслав Ленский – плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). Мастер спорта России международного класса. Родился 17 августа 1992 в Самаре. Тренер: Лариса Олейникова. Многократный победитель и призер чемпионатов и Кубков России. Двукратный победитель и серебряный призер всемирных игр инвалидов IWAS (2015). Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы (2016, 2021). Бронзовый призер чемпионата мира (2019). Входил в список кандидатов на участие в XV Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, но из-за допингового скандала российская сборная была отстранена от участия в Играх. По поручению Президента России Владимира Путина тогда были проведены «Альтернативные Паралимпийские игры», которые прошли на подмосковных базах «Новогорск» и «Озеро Круглое». На Альтернативных играх Вячеслав завоевал самую внушительную коллекцию медалей: 4 золотых (на дистанциях 50 м и 100 м вольным стилем, 100 м на спине и в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем), а также серебро на дистанции 400 м вольным стилем. 

Никита Прохоров – легкая атлетика, толкание ядра (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). Заслуженный мастер спорта России. Родился 10 января 1991 года в Омске. Тренер: Павел Мужиков. Многократный победитель и призер чемпионатов и Кубков России. Чемпион Паралимпийских игр в Лондоне-2012 в толкании ядра. Двукратный чемпион мира в толкании ядра и метании диска (2013). Чемпион Европы в метании копья (2014), двукратный серебряный призер в толкании ядра и метании диска (2014) и бронзовый призер в толкании ядра (2012).

Ольга Потешкина – плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями). Мастера спорта России международного класса. Родилась 24 июня 1998 года в Тольятти. Тренеры: Алла Журавлева и Елена Белкова. Многократный победитель и призер чемпионатов России и Кубков России. Трехкратный победитель, трехкратный серебряный призер и четырехкратный бронзовый призер чемпионата Европы INAS (2018). Победитель, трехкратный серебряный призер и бронзовый призер всемирных игр INAS Global Games (2019). Бронзовый призер чемпионата Европы (2019).

«Мы будем следить за нашими спортсменами на Паралимпийских играх. Спасибо спортсменам за самоотверженный труд, их родителям и тренерам, которые на протяжении длительного предолимпийского цикла готовили наших ребят. Верим в победу, каждый из них достоин медали и уважения!» – обратился с напутственными словами министр спорта Самарской области Вячеслав Кобылянский.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

Теги: Паралимпийские игры Токио три самарца

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