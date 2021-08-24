В Токио прошла церемония открытия Паралимпийских игр

189

Церемония открытия летних Паралимпийских игр, началась со звуков акции протеста против проведения форума в Токио. Протестующих особенно хорошо было слышно за несколько минут до старта, в последние мгновения тишины, когда артисты и спортсмены готовились к выходу, пишет ТАСС.

Прохожие на улицах приветливо машут автобусам со спортсменами и журналистами. А скандирования протестующих стихают с первыми аккордами музыки, тонут в приветственных криках волонтеров и участников церемонии открытия.

Главная фраза церемонии - "У нас есть крылья". В жизни тебя не всегда сопровождает попутный ветер, но если перестать бояться и расправить крылья, то сила любого ветра будет на твоей стороне. Кто, как не паралимпийцы, знают об этом. Спортсмены из России девять лет не участвовали в Паралимпийских играх, но не сдавались, продолжали тренироваться и верить в лучшее. И вот сегодня они здесь - 242 человека, в их числе 44 паралимпийца, которые соревновались еще в 2012 году в Лондоне. Смогли, долетели, не свернули на полпути.

Что чувствует человек, который восемь лет ждал главного спортивного события в жизни. А вместо Паралимпиады - 2020 год, коронавирус, всеобщая паника и неизвестность. Всего полтора-два года назад люди свободно летали из одной части света в другую, а сейчас границы между странами ощутимы как никогда. Станет ли мир прежним? По мнению организаторов Паралимпиады, не последнюю роль в этом сыграют сила спорта и чувство надежды. Отсюда и символы церемонии открытия - ветер, крылья, самолеты, олицетворение свободы, движения, смелости и единения.

Традиционный парад атлетов в этот раз сопровождали не только национальные флаги, но и "цветной ветер". Так организаторы назвали визуальный эффект, который, словно огромная кисть, окрашивал арену в цвета выходящих команд. От центра стадиона разноцветные полосы света разлетелись до самых трибун, а в конце образовали единую динамичную планету - Землю, во всем ее красочном многообразии.

Первой на стадионе появилась команда беженцев, завершали парад сборные стран - хозяек будущих Паралимпиад - США и Франции, а также японские паралимпийцы.

Во время паралимпийского открытия не только позаботились о комфорте спортсменов, но и обыграли это в сюжете. Спортсменов рассадили полукругом, на отдельные сектора стульев, создав атмосферу зала ожидания в аэропорту.

В аэропорту начинается и следующая история.

В постановочной части зрителей познакомили с главным героем - маленьким однокрылым самолетом. Его друзья смело взмывают в небо и путешествуют, а вот самолетик никак не может пересилить себя и присоединиться к ним. И поэтому уходит из родного аэропорта. Ведь лучше искать свою дорогу, чем провожать глазами полеты других.

В этом путешествии самолетик встречает тех, кто помогает ему обрести веру в себя. Он возвращается на взлетную полосу, набирается храбрости и на полной скорости взмывает в ночное небо, а с земли его поддерживают команда и друзья. Ведь у каждого из нас есть собственные крылья и таланты, благодаря которым можно достичь чего угодно. Главное - не отказываться от своей мечты.

Главную роль в постановке исполнила 13-летняя японка Юи Ваго. Раньше она никогда не выступала перед большой аудиторией, но очень хотела поучаствовать в церемонии открытия, подала заявку на прослушивание, прошла серьезный конкурсный отбор и победила. Заявки на участие в прослушивании подали более 5 500 человек со всей Японии, от северного Хоккайдо до южной Окинавы. Самым юным было по пять лет, самым возрастным - уже за 75.

У Юи врожденное заболевание, которое вызвало дисфункцию нижних и верхних конечностей. Как и самолет с одним крылом, она почти не может пользоваться левой рукой. "Да, у нас с моим персонажем сразу было что-то общее, - рассказывает исполнительница главной роли. - Но маленькому самолетику не хватало смелости, чтобы летать. И в этом мы разные - я из тех, кто дает волю своим чувствам".

Режиссеры-постановщики постарались сделать сцену церемонии максимально уютной и спокойной. Чашу для паралимпийского огня намеренно разместили намного ниже, чем обычно, - на уровне глаз, чтобы каждый из участников церемонии мог почувствовать свою близость к огню Игр.

Основным мотивом для создания чаши огня стало солнце - сфера раскрывается подобно цветку, воплощая жизненную силу и надежду. Здесь нет ни единой мелочи - Игры, помимо прочего, посвящены экономии энергии и использованию возобновляемых источников для создания общества с нулевым уровнем выбросов углерода. Поэтому впервые в истории Паралимпийский огонь горит благодаря водороду, который был произведен на крупнейшем в мире заводе, работающем на возобновляемых источниках энергии в префектуре Фукусима.

По смысловой нагрузке, идее и красочности церемония открытия Паралимпийских игр не уступила, а в чем-то даже превзошла олимпийское открытие. Как минимум в искренности и трогательности артистов, многие из которых - с ограниченными возможностями здоровья.

Огонь Игр на Национальном стадионе зажгли японские паралимпийцы. Им не помешал ни начавшийся ливень, ни протесты на улице, ни проклятая пандемия. В ближайшие 12 дней спортсмены из 162 команд постараются взлететь выше и быстрее своих соперников. Но, независимо от результатов, они уже доказали - возможно все, просто расправь крылья.

Фото: EPA-EFE/Bob Martin/ТАСС